Alcohol a la carretera

Actualitzada 10/03/2023 a les 06:19

La darrera memòria de la Fiscalia, que es va fer pública durant l’acte d’obertura de l’any judicial, assenyalava que 480 de les causes analitzades durant l’exercici precedent eren per conducció de vehicles superant els límits d’alcoholèmia i 59 més sota la influència dels estupefaents. Es tracta d’una xifra elevada que posada en relació amb la sinistralitat a la xarxa viària evidencia la necessitat de combinar la pedagogia i la repressió, per aconseguir que no es posi al volant ningú que no estigui en plenes facultats. Les xifres del cos de policia, publicades en l’edició d’ahir del Diari, corroboren l’impacte en els accidents que es van produir durant el 2022. En 95 dels sinistres, un de cada cinc, els tests d’alcoholèmia van donar resultats positius, un índex molt elevat. Una de les accions que permeten combinar la detecció i la prevenció són les campanyes contra l’alcohol del servei de policia, que s’efectuen tant a l’estiu com a l’hivern. Els controls generalitzats, el dar­rer dels quals durant quatre setmanes del desembre i una del gener, es realitzen en períodes especialment crítics, com el Nadal o a l’estiu, i s’anuncien amb prou antelació per conscienciar els conductors de no beure o usar mitjans alternatius com el taxi. Amb la reforma del Codi de circulació els mateixos límits que en el cas dels vehicles també s’apliquen als ciclistes o als pilots de vehicles de mobilitat personal (VMP), que no poden superar una taxa d’alcohol a la sang superior a 0,50 quan circulen per les vies públiques. Tot i la publicitat de les mesures, els controls es van tancar amb l’arrest de 79 persones per consum d’alcohol i/o estupefaents, una xifra molt elevada. La infracció té efectes penals a partir dels 0,50 grams per litre de sang en el cas dels conductors professionals i de 0,80 per a la resta, i porta associada la retirada del carnet de conduir. Els mètodes coercitius són imprescindibles, però les xifres evidencien que cal reforçar la pedagogia en tots els sectors de la societat perquè és un fenomen general al marge de les franges d’edat.