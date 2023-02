Treballadors més protegits

Actualitzada 20/02/2023 a les 06:06

Dijous passat els ministres en funcions d’Economia, Justícia i Interior i Territori i Habitatge es reunien amb representants de l’Associació de Contractistes d’Obra (Acoda) per abordar les situacions irregulars que s’han detectat fruit de la subcontractació d’obrers d’origen peruà per treballar durant sis mesos al país. Des que van començar a sortir a la llum algunes de les pràctiques de les quals són víctimes aquests empleats, el Govern s’ha mobilitzat per fer canvis a la normativa que garanteixin que els contractes laborals que signen aquests operaris són assimilables a la normativa andorrana o que en tots els casos tenen garantida la cobertura sanitària. L’Acoda, al seu torn, ha condemnat les males praxis afegint que es tracta d’una minoria i s’ha posat a disposició de l’executiu per col·laborar a evitar irregularitats i situacions de precarietat laboral. La major vigilància i control han de tenir com a conseqüència una major protecció dels treballadors, encara que la mateixa administració ha constatat la dificultat que els empleats relatin les condicions en les quals se’ls allotja o remunera, si compleixen allò pactat. És comprensible que treballadors que venen puntualment al Principat, amb nuls coneixements sobre les institucions del país i el seu funcionament, i que depenen de l’empresari que els ha portat fins aquí per fer una prestació de servei temporal tinguin reticències o directament por d’expressar-se lliurement. Per això és possible que en algun cas hagin optat per acudir als seus compatriotes residents, a través de l’associació que els representa. L’entitat ha explicat que ha recollit una vintena de queixes i que està preparant una denúncia que es presentarà al Perú. Esgrimeixen que les irregularitats també es donen al país d’origen, amb empreses establertes en llocs remots i que generen molts dubtes. Totes les actuacions, les que s’han fet i les que vindran, han de servir perquè futures subcontractacions es facin amb les màximes garanties de compliment dels drets dels treballadors.