Moments decisius

Actualitzada 08/02/2023 a les 05:59

El període previ a uns comicis despulla els partits que, majoritàriament, són poc més que meres agrupacions electorals. Quasi trenta anys després d’aprovar-se la Constitució el sistema polític continua en plena adolescència, escassament estructurat, amb un volum de militància molt baix i encara menys articulat territorialment. Les set candidatures que a cinc dies del tancament de llistes es dibuixen –tres de les quals corresponen a partits amb menys d’un any de vida– no garanteixen gran pluralitat de propostes. Com en totes les eleccions precedents els programes electorals tindran més similituds que diferències, una convergència que s’hauria de produir doblement en el cas de les formacions –DA, Liberals i Acció– que han estat governant plegades els darrers quatre anys. A efectes de simplificació, l’acord de Ciutadans Compromesos i DA significa que el 2-A no hi haurà cap formació parroquial independent, una opció política obsoleta que ha perdut tot el sentit en unes legislatives i que distorsiona la correlació de forces nacional. El més similar és terceravia, que es projecta en l’àmbit nacional des de la posició hegemònica en un territori com és Sant Julià i que li garanteix representació. A l’altre extrem se situa Demòcrates, l’única formació que hores d’ara està en disposició de ser present a totes les parròquies i que té integrades forces territorials que mantenen les sigles en llocs com Ordino o Encamp. La unió del PS i Progressistes-SDP contribueix a aclarir l’escenari de l’esquerra, alterat per l’arribada de Concòrdia, però els socialdemòcrates, els únics conjuntament amb DA amb vocació de Govern, difícilment podran presentar territorials a tot arreu. Quan falten pocs dies per al lliurament de candidatures al Govern i els comuns, res se sap de la majoria dels candidats. Les corredisses de darrera hora i segurament alguna sorpresa marcaran les jornades fins dilluns al migdia. Una part molt important de les eleccions es juga en aquestes hores, especialment en aquelles parròquies més tancades.