Populisme amb Grifols

Actualitzada 27/01/2023 a les 06:23

L’aterratge de la potent empresa biomèdica Grifols a Ordino ha acabat esdevenint terreny abonat de l’electoralisme. Enric Dolsa i Carine Montaner hi van veure una oportunitat per posicionar-se políticament tant a la parròquia com en l’àmbit nacional, amb una furibunda campanya en contra basada, principalment, a crear alarma al voltant del laboratori. El Govern, conscient de la possible amenaça, va comparèixer reiteradament no tan sols per respondre a les preguntes dels informadors, sinó per adreçar-se públicament als veïns i resoldre en directe els seus dubtes, una reunió en què insòlitament i per refermar el grau de compromís van ser presents els mateixos responsables de l’empresa. Totes les explicacions científiques i tècniques evidenciant que el nivell de risc és l’equivalent al dels laboratoris d’un gran nombre d’institucions acadèmiques i centres sanitaris d’arreu, com el mateix hospital Nostra Senyora de Meritxell, no han servit per desincentivar un moviment que juga amb una emoció primària com és la por i a qüestionar sense proves l’honestedat de l’operació. El moviment ha rebut un inesperat impuls amb l’arribada de Jean Michel Armengol, que, sorprenentment, s’ha sumat al moviment populista amb l’objectiu de sembrar dubtes i d’obtenir rèdits per al PS, que ha mantingut una calculada ambigüitat al voltant d’aquest dossier. La darrera de les iniciatives en contra, que segurament no l’última, ha estat la iniciativa conjunta per promoure la celebració d’una consulta popular, una petició sense solta ni volta en plena campanya electoral i en l’actual context, especialment perquè Dolsa, durant els vuit anys de cònsol, no la va emprar ni una vegada tot i plantejar-se temes com la privatització d’Arcalís o el primer pla d’urbanisme. El projecte de Grifols representa una oportunitat per disposar d’un centre d’investigació de primera línia i situar-nos en el mapa mundial de la biomedicina; seria una autèntica llàstima que es pugui refredar amb pràctiques deslleials per obtenir un grapat de vots.