Lleis comprensibles

Actualitzada 19/01/2023 a les 06:07

El Consell General té planificades tres sessions aquest gener per tancar el gruix dels textos a tràmit parlamentari en aquest final de legislatura. El primer d’aquests consells ordinaris és avui mateix i inclou fins a deu punts en l’ordre del dia, alguns dels quals tan feixucs com la reforma fiscal, el projecte de llei d’avaluació de l’impacte ambiental o la llei de recerca en salut i biomedicina i el Conveni d’Oviedo que en regula la dimensió ètica. Les altres dues sessions, els dies 30 i 31, també estan molt carregades, una abundància que posa en relleu que el Govern, principal impulsor de l’activitat legislativa, i el Consell han treballat aquests quatre anys. Ara bé, quantitat i qualitat no sempre van de la mà. La síndica, Roser Suñé, va advertir en el darrer Consell de Sant Tomàs sobre el volum de textos legals aprovats –un centenar aquesta legislatura– i la capacitat del Govern per fer els reglaments necessaris. El mateix executiu ha reconegut les dificultats per complir amb el desplegament legal en diversos departaments i acumula retards. La sobredosi legislativa afecta tota la societat i sobrecarrega especialment el món de l’empresa, que en els darrers cinc anys ha hagut d’incorporar nova i variada normativa. Suñé va apuntar que la recerca i la dedicació són ingredients imprescindibles per a “la bona feina” parlamentària. I no cal anar gaire lluny per trobar un exemple que il·lustra a la perfecció les conseqüències de lleis poc meditades o precises. En l’edició d’ahir del Diari publicàvem les dificultats d’interpretació de la Llei d’igualtat a l’hora de confeccionar les llistes i com els partits que l’havien treballat i votat no tenen del tot clar com s’ha de reflectir la paritat en les llistes territorials. Si els mateixos autors de la normativa són poc precisos a l’hora de regular la seva pròpia activitat, què es pot esperar quan es tracten qüestions que els resulten alienes o més llunyanes? Potser un centenar de lleis, tot i l’esforç normatiu que ha comportat la covid, és una xifra massa exagerada per exigir rigor i comprensibilitat.