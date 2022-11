La falta d'abocadors de terres

Actualitzada 06/11/2022 a les 06:13

Aturada imminent d’obres d’excavació. Aquesta és la conseqüència que la patronal del sector de la construcció, l’ACODA, expressava fa pocs dies després de conèixer-se que l’alternativa que havia proposat el Govern per pal·liar la falta d’abocadors definitius de terres, els centres de transferència, no havia reeixit. Cap empresa no es va presentar al concurs per obtenir una llicència perquè, segons la mateixa ACODA, el plec de bases tenia unes condicions inassumibles. Des del febrer que el sector alerta de les conseqüències de no tenir on dipositar els residus dels desmunts. Va ser arran que el comú de la Massana anunciés que l’abocador de Beixalís encarava els dar-rers mesos de vida. Des de llavors que la qüestió és sobre la taula però sense que s’hagi aconseguit una alternativa al dipòsit massanenc, que ja ha tancat oficialment excepte per a les obres públiques de la parròquia. El ministre de Territori, Víctor Filloy, va declarar, després del fracàs del concurs dels centres de transferència, que el Govern havia intentat aquesta via però que, en qualsevol cas, la competència era comunal i que són les corporacions parroquials les que atorguen llicències i obtenen el rèdit de les taxes. Els comuns, al seu torn, exploren la via dels centres de transferència de manera desigual perquè, per exemple, a Escaldes ja s’ha autodescartat per falta de terrenys. Entretant, a la clausura de l’abocador de Beixalís se sumarà la del Maià un cop les condicions climatològiques facin impossible el trànsit de camions i el dipòsit de terres a la zona. És un problema imminent i que requereix una implicació ferma de les administracions. Els uns no s’haurien de passar la pilota als altres, perquè atorgar una llicència hauria de suposar pensar en les derivades que porta associades, i una és si hi ha lloc on abocar allò que s’extregui de l’excavació. Les properes setmanes s’hauria de posar una alternativa sobre la taula si es vol evitar allò que el sector assegura, que hi haurà aturada d’obres i el consegüent impacte negatiu en empreses i treballadors.