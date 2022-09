Actualitzada 01/09/2022 a les 06:22

Els drets sindicals, llargament reivindicats i recollits finalment a la Constitució, van trigar a tenir plasmació en el cos legal per la reticència de les forces més conservadores. La Llei de llibertat sindical va ser la primera gran norma a aprovar-se el 2008. El text, que regulava la defensa dels interessos econòmics i socials dels treballadors, va veure la llum. Deu anys després, el 2018, es va promulgar una nova llei, en aquest cas molt més específica i encara en vigor, que estableix les condicions d’exercici del dret a vaga. Resulta apropiat recordar els procediments que comporta després que els treballadors del transport sanitari no medicalitzat anunciessin la intenció de no treballar avui –tot i que finalment han fet marxa enrere–, primer dia de concessió de la nova adjudicatària del servei, l’UTE Andorra de Transport Sanitari. No van utilitzar deliberadament la paraula però no poden obviar que, d’haver-se consumat, es tractaria d’una vaga encoberta i, per tant, il·legal. Reivindiquen que en la transició entre l’anterior concessionari i el nou no s’han respectat els drets adquirits i denuncien irregularitats en la planificació i la imposició de les guàrdies localitzables. El col·lectiu està legitimat a fer vaga per defensar els seus drets però no al marge de la llei. Aquesta preveu que la convocatòria ha de partir de l’assemblea de treballadors, i se n’ha d’informar l’empresa i el departament de Treball amb 8 dies de marge en afectar un servei públic, i els usuaris. Un cop convocada, el Govern ha de definir els serveis mínims basant-se en el principi de proporcionalitat per no restringir en excés el dret de vaga. Per tant, els treballadors de les ambulàncies no podien unilateralment aturar l’activitat d’un dia a l’altre. Si ho desitgen tenen dret avui mateix a iniciar el procediment, però complint la llei. La intervenció del ministre de Salut, Albert Font, i la mediació del SAAS han de servir per destriar el gra de la palla i conèixer de primera mà els punts de discrepància i, en cas que es confirmi la veracitat de la denúncia sindical, actuar en consonància.