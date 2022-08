Situació insostenible

Actualitzada 24/08/2022 a les 06:12

Quan es compleixen sis mesos de la invasió d’Ucraïna, les tensions en el mercat energètic amenacen l’economia mundial. El març passat el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, demanava als ciutadans que abaixessin la calefacció per reduir la dependència del subministrament rus. El van titllar, en molts casos entre rialles, de catastrofista i apocalíptic. Ara tots els estats criden a un ús responsable de la climatització tant a l’hivern com a l’estiu, i fixen fins i tot temperatures mínimes o màximes en funció de cada estació. Moscou s’aferra al gas com a eina de pressió a la comunitat internacional. Ha tallat el subministrament a diversos països com ara Letònia, Bulgària, Finlàndia, Holanda i Polònia, i és previsible que ho estendrà a la resta del continent, on el petroli i el gas representen el 27 i el 41% de les importacions. Independentment de l’origen i el tipus d’energia consumida, en el nostre cas majoritàriament electricitat importada dels països veïns, la factura creixerà exponencialment. Els comptes de FEDA del primer semestre ja evidencien que a la companyia li queda poc marge per continuar subvencionant el diferencial entre el preu de compra i el de venda final al consumidor com ha estat fent en major o menor mesura en el darrer any i escaig. Els 6,2 milions de dèficit d’explotació, sumats a la inversió i les despeses financeres, eleven les pèrdues fins al juny als 16,3 milions d’euros, una xifra inassumible d’allargar-se més enllà del 2022. L’impacte dels nous increments de preus previstos afectarà tant l’economia productiva com a les famílies. El Govern ha de prioritzar la protecció de les llars més desafavorides per evitar l’impacte de l’anomenada pobresa energètica. L’altre gran eix d’actuació, i aquí ja badem, és la incentivació de la reducció del consum amb mesures efectives –limitacions en la climatització i la il·luminació nocturna o el foment del transport públic–, mesures orientades en el curt/mitjà termini però amb impacte en els plans a llarg termini per frenar les emissions.