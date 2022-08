Aparcament sostenible

Actualitzada 23/08/2022 a les 06:13

La congestió del trànsit no es resoldrà amb una mesura aïllada que apliqui una administració o una altra. Són moltes les accions que s’han de conjugar per reduir el flux de vehicles a les principals artèries del país. Algunes ja s’han començat a explorar, com ara la rebaixa o gratuïtat de les tarifes d’autobús, la peatonalització de determinades zones o la progressiva reducció de places d’aparcament al centre urbà, però són actuacions que sovint no donen resposta a moltes de les casuístiques. De què li serveix a un veí de Juberri que treballa a l’avinguda Meritxell que el bus exprés entre Sant Julià i Andorra la Vella sigui de franc? L’aposta pel transport públic pren tot el seu sentit si la xarxa de clípols es complementa amb la connexió amb quarts i veïnats allunyats dels fons de vall. La proposta del comú d’Andorra la Vella de preveure un abonament a baix preu al nou aparcament del parc fluvial, situat a Santa Coloma, s’orienta precisament en aquesta direcció: habilitar un punt que concentri l’arribada de vehicles i que permeti continuar el desplaçament a peu o en transport públic. La novetat és que no són places a les quals es puguin acollir exclusivament ciutadans de la parròquia sinó tots aquells, independentment d’on visquin, que treballin a la capital. De moment la mesura s’ha posat en marxa en qualitat de prova pilot. Dels resultats obtinguts en dependrà la continuïtat o fins i tot l’ampliació d’una política defensada per la majoria comunal com una via de pacificació del trànsit al centre urbà i que podria veure’s potenciada amb l’habilitació de zones d’aparcament en altres parròquies com Escaldes o Sant Julià. Si l’afavoriment de la fluïdesa en els desplaçaments i la reducció de la petjada ecològica ja eren de per si factors prou determinants per potenciar les rutes a peu o el transport públic, l’increment exponencial del preu dels carburants i del cost de la vida és un element suplementari, atès que l’abonament a 30 euros permet estalviar combustible i és més econòmic que les tarifes d’estacionament al centre urbà.