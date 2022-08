Cost de la vida

Actualitzada 16/08/2022 a les 06:25

L’índex de preus al consum (IPC) interanual es va enfilar fins al 7,6% a final de juliol, segons les dades d’Estadística. La xifra no deixa d’augmentar mes rere mes i mostra clarament com la inflació està desbocada. Per adonar-se’n, però, no calen xifres estadístiques. És suficient anar a comprar o a omplir el dipòsit del cotxe per veure com la factura s’ha multiplicat en comparació amb ara fa un any. Tot plegat comporta, evidentment, una pèrdua important del poder adquisitiu de la ciutadania. Per intentar pal·liar el problema, el Govern va decretar un seguit de mesures, entre les quals l’obligació per a les empreses privades d’apujar els salaris que estiguessin per sota del mitjà amb l’IPC, que representava una pujada del 3,3%. El context econòmic, però, ha provocat que les accions decretades segueixin sent insuficients davant d’unes dades històricament elevades que arriben després de les dificultats viscudes amb la covid. El Govern té poques opcions per lluitar contra les causes de la inflació, que colpegen el gruix de les famílies i dels sectors productius, més enllà de controlar els preus públics de l’energia, el transport o les telecomunicacions. El fet que a Andorra una gran part de la inflació sigui importada i que les xifres dels països veïns siguin encara més altes que al Principat encara deixa menys marge de maniobra. Tot plegat se suma a una situació especialment complicada pel que fa a l’habitatge, la major font de despesa de les famílies. Els contractes de lloguer estan actualment congelats amb l’única possibilitat de ser incrementats amb l’IPC. Amb percentatges tan elevats, però, l’increment pot ser molt important si no s’imposen noves restriccions. El mateix passarà amb els salaris, que tornaran a quedar molt desfasats davant l’increment del preu de la vida si no se segueixen actualitzant. La situació també pot provocar un increment de les diferències entre sector públic i privat si al primer se li augmenta el salari amb un IPC desmesurat i al segon, no. L’executiu és conscient de la situació i ja està treballant en un nou paquet de mesures que molt probablement anunciarà el cap de Govern, Xavier Espot, a mitjan setembre, durant el discurs del debat d’orientació política. Les mesures a prendre no són fàcils perquè cal trobar l’equilibri entre empreses i treballadors en un context econòmic molt delicat i incert, al qual també cal sumar els augments en la factura de la llum i les possibles conseqüències en aquest aspecte que pugui tenir la guerra a Ucraïna durant els mesos d’hivern.