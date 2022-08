Tres anys sense responsables

Actualitzada 12/08/2022 a les 06:29

El 10 d’agost del 2019 a les sis del matí es va produir una esllavissada de pedres a la zona de la Portalada, a Sant Julià de Lòria. El despreniment va provocar danys importants a la CG-1 i també a l’edifici situat tot just davant, el Punt de Trobada. També va resultar afectada la deixalleria i el magatzem del comú, que van quedar totalment inutilitzables. L’hora en què es va produir l’esllavissada va permetre que no s’hagués de lamentar cap víctima, un fet que amb tota probabilitat no s’hauria pogut evitar si el despreniment de roques s’hagués produït unes hores més tard. Es tractava d’un dissabte en plena temporada alta d’estiu i les roques que van caure a la carretera s’haurien pogut precipitar sobre els vehicles en un tram de carretera amb un trànsit molt intens. Qui va veure les imatges del lloc poques hores després de l’esllavissada no pot oblidar com va quedar la planta baixa del centre comercial, que amb tota probabilitat hauria estat plena de compradors, així com de treballadors de l’empresa que explotava la gran superfície. Cal recordar que un informe elaborat per l’empresa Euroconsult va determinar que la causa del despreniment de les pedres va ser la manca de manteniment dels ancoratges que hi havia a la zona, motiu pel qual el Govern es va desvincular de tota responsabilitat. D’aquesta manera, la companyia asseguradora de l’executiu va presentar una demanda contra els propietaris del ter­reny, els Cachafeiro, als quals es reclamava el cost dels treballs de reconstrucció, que ascendien a un total de sis milions d’euros. Tres anys després del succés, tal com explicàvem en l’edició de dijous del Diari, el responsable de l’esllavissada encara no s’ha determinat ni ha pagat pel que va succeir aquell dissabte d’agost ni per les despeses derivades de l’adequació de la zona per evitar possibles caigudes de rocs. Com passa molt sovint a Andorra, la resolució d’aquesta qüestió depèn dels tribunals i tot fa pensar que anirà per a llarg perquè un cop hi hagi una decisió de la justícia arribaran els recursos.