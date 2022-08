Reduir el consum de llum

Actualitzada 11/08/2022 a les 06:21

FEDA està treballant en un pla de xoc per reduir el consum d’energia en cas de problemes amb el subministrament provinent dels països veïns. El document ha de reunir diversos escenaris, des de l’opció més optimista fins a la més catastrofista, sempre esperant que no sigui necessari aplicar-lo. El context internacional, agreujat per la guerra a Ucraïna, ja ha donat els primers indicis de preocupació per l’energia amb la pujada de les tarifes de la llum que, malgrat que més tard que als països de l’entorn i amb menor grau, també va acabar afectant Andorra. L’evolució de la situació a tot Europa ha obligat recentment a prendre altres mesures a diversos governs de països europeus, entre els quals l’espanyol, per buscar l’estalvi energètic. Es tracta bàsicament d’accions aplicables als locals comercials, els transports públics i totes les empreses, i que imposen limitacions a les temperatures. Unes mesures que el Principat també està treballant i que han de permetre reduir el consum energètic i conscienciar la població de la dificultat de la situació que s’està vivint a tot Europa. La proposta, a més, té un doble vessant, no tan sols contribueix a un estalvi econòmic, sinó que també aposta per la sostenibilitat i el fre al canvi climàtic. El director de FEDA, Albert Moles, i la ministra Sílvia Calvó fa temps que adverteixen d’aquesta necessitat, tenint en compte la dependència que té el Principat dels països veïns pel que fa al subministrament d’energia i la por que causa el context internacional. És per això que, a part d’aquestes mesures per a l’estalvi energètic, FEDA també treballa en el pla de contingència en cas que la situació esdevingui tan insostenible, amb una reducció important de l’arribada d’abastament, que sigui necessari fins i tot arribar a fer talls de llum programats. Aquesta és l’última carta que les autoritats es guarden en cas de necessitat, però evidencia la gravetat a la qual pot arribar la situació. Malgrat que el Principat pot fer poca cosa davant l’evolució dels fets internacionals que acabin comportant un context de falta de subministrament, sí que pot avançar-se als fets a través de l’estalvi. Per això, és clau que la població sigui conscient de la importància i la necessitat d’estalviar energia més enllà de les mesures que el Govern pugui aplicar. És obligació de les autoritats tenir un pla de contingència final i preocupar-se d’avançar-se als esdeveniments, tal com estan fent, però és responsabilitat de tots posar un granet de sorra que contribueixi a l’estalvi en els temps difícils.