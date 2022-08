Actualitzada 10/08/2022 a les 06:29

El Govern ha fet arribar una circular als funcionaris en què els recorda una sèrie de mesures d’estalvi energètic a dur a terme en els llocs de treball. “El context energètic actual fa necessari, més que mai, la posada en pràctica de mesures d’estalvi i eficiència energètica”, es recorda a la missiva, que avança que l’executiu “ja està treballant un paquet de mesures de caire més ampli amb aquesta finalitat”. Aquestes mesures d’estalvi energètic al lloc de treball passen per tenir unes temperatures a les dependències de l’Administració general no inferiors als 24 graus durant els mesos d’estiu i no superiors als 21 graus durant els mesos de fred. Són mesures de sentit comú com apagar el sistema de climatització de les sales que no s’utilitzen, mantenir les finestres tancades quan l’aire condicionat o la calefacció estan en funcionament, mantenir els llums apagats quan l’oficina queda buida o aprofitar l’entrada de llum natural sempre que sigui possible. També n’hi ha d’altres relatives a l’estalvi energètic amb ordinadors, carregadors de dispositius mòbils i impressores, així com l’ús de les escales en comptes dels ascensors o utilitzar el transport públic per anar fins al lloc de treball. Com dèiem, són mesures de sentit comú que haurien de ser el dia a dia del treballador públic i també del privat, no només en situacions com l’actual d’increment del cost de l’energia a preus mai vistos. I és que l’estalvi energètic s’hauria de promocionar i fer més enllà del context provocat per la invasió de Rússia a Ucraïna que està repercutint en el preu de l’electricitat, el gas i la benzina, i que tot fa pensar que s’agreujarà amb l’arribada del fred. S’ha de veure quina afectació pot tenir per a Andorra les dificultats de subministrament d’energia que es preveuen a Europa tenint en compte la dependència que té el Principat dels països veïns, Espanya i França, a l’hora de proveir-se d’electricitat. Cal fer una important feina de conscienciació de cara a tota la ciutadania de la necessitat d’estalviar energia en una situació tan delicada com l’actual.