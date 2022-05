Divulgar els canvis legals

Actualitzada 11/05/2022 a les 06:07

La ignorància de la llei no excusa ningú. Aquest principi, basat en una coneguda locució llatina, ha estat recollit en molts ordenaments jurídics i responsabilitza el ciutadà del compliment de les normes sense que pugui al·legar la ignorància com a eximent. Les administracions no poden, però, refugiar-se en aquesta màxima per abstenir-se d’informar o divulgar sobre els canvis legals que impliquen modificacions profundes en els hàbits o maneres de fer de les persones físiques o jurídiques. L’objectiu fonamental d’una llei, reglament o qualsevol altra norma és, precisament, l’adequació dels comportaments i conductes i, per tant, és fonamental el seu coneixement per garantir-ne el seguiment. L’acció legislativa del Consell General a instàncies del Govern ha estat en els darrers anys ingent. S’han aprovat desenes de lleis de gran afectació sense que, en la majoria dels casos, vagin acompanyades de campanyes institucionals per donar-les a conèixer a la ciutadania. Ara mateix hi ha a la cambra diversos textos que, pel seu impacte, exigirien un notable esforç de divulgació com són la reforma fiscal, canvis a la llei d’arrendaments, llei de ciberseguretat o d’economia circular, per citar només quatre exemples. La modificació de la llei de protecció de dades, que entra en vigor el 17 de maig, i que bàsicament eleva els estàndards de protecció de ciutadans i consumidors, també exigeix donar a conèixer els nous requisits que se’n deriven. Així ho ha entès l’Agència de Protecció de Dades, que ha articulat diverses accions en aquest sentit. La llei, que sorprenentment, com ja es va denunciar des d’aquesta tribuna, deixa al marge de les sancions econòmiques les mateixes administracions, conté novetats relatives a l’ús de cookies, la política de privadesa o l’avís legal, la creació del delegat de protecció de dades, les avaluacions d’impacte quan es gestionin dades de manera intensiva i automatitzada o els registres d’activitats del tractament. Canvis prou importants i tècnicament complexos que en fan imprescindible la divulgació.