Mesures realistes

Actualitzada 25/04/2022 a les 06:05

El Govern s’ha posat les piles. S’ignora si la proximitat de les eleccions generals hi ajuda perquè sembla evident que sense mesures efectives el desgast de la qualitat de vida per la pandèmia i ara la guerra a Ucraïna pot acabar en un fort descontentament de la població, entre ells molts votants. Però el que importa són els fets i si s’acaben implantant les accions que l’executiu ja ha avançat, no hi ha dubte que tindran uns efectes notables en la vida dels ciutadans. Si es fa una mica de memòria, alguns recordaran que fa anys –ja bastants– les empreses actualitzaven els sous en funció de l’IPC, algunes plantilles afortunades disposaven d’una 13a paga sense estar en el sector públic i la vida era molt més fàcil pel que fa als costos de l’alimentació, serveis bàsics i habitatges. En gairebé 20 anys molts salaris quasi no s’han tocat o s’han revisat de manera simbòlica. Els efectes de la guerra a Europa encara estan per venir i seran importants, obligant la població a fer un sacrifici, i sobre la pandèmia no cal fer comentaris perquè tothom ha viscut aquests dos anys de por i d’incertesa. Els governants i polítics no hi són només per escenificar bronques amb els rivals, sinó per buscar solucions. La iniciativa d’instaurar el transport gratuït per a tota la població pot tenir uns efectes que superen el que podem imaginar. No només es tracta d’ajudar les butxaques dels ciutadans i incentivar que el vehicle privat es quedi aparcat a casa, sinó que implicarà un impacte positiu per al medi ambient, la qualitat de l’aire que respirem i pal·liar la necessitat d’invertir fortunes en aparcaments públics per l’escassetat de places a les parròquies centrals. I què dir de l’actualització dels salaris per sota dels 25.000 euros anuals? Tenint en compte el cost de la vida és de justícia i una mesura ajustada que fins i tot té el suport –almenys públicament– dels empresaris, que són els que han de pagar. Hi ha també els ajuts puntuals a determinats sectors en el preu de la benzina. El Govern ha reaccionat amb celeritat perquè venen temps difícils.