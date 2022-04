Fent camí propi

Actualitzada 13/04/2022 a les 06:06

Vallnord tornarà a acollir al juliol la Copa del Món de BTT. Al llarg de cinc dies l’estació de Pal Arinsal esdevindrà l’epicentre mundial de la bicicleta de muntanya amb la presència de 800 corredors de 45 països. La celebració de proves internacionals d’aquesta disciplina no tan sols comporta l’arribada de visitants, promociona els nostres paisatges o ens posiciona com un país ciclista, també contribueix a definir la marca Andorra a través d’uns atributs clars com són muntanya i esport. L’estratègia es completa a l’estiu amb el pas per Andorra de grans curses internacionals de ruta, com el Tour o la Vuelta, i l’organització de competicions de cicloturisme amb milers de participants. Aquests mateixos atributs s’han treballat des de fa dècades en l’àmbit de l’esquí. El camí ha estat més llarg per la forta competència amb estacions europees de llarga tradició. En paral·lel al procés de modernització i millora dels equipaments s’han fet passes prudents i constants en l’alta competició. De les proves FIS s’ha passat a la Copa d’Europa i, després, a la Copa del Món. El món de l’esquí, però, està lluny de tocar sostre i ara aspira a una gran fita com seria l’organització per primer cop als Pirineus del Campionat del Món. El bagatge acumulat ha permès guanyar-se la credibilitat a la Federació Internacional pel rigor i la implicació col·lectiva en l’organització. Aquest és el nostre principal actiu, com hem demostrat reiteradament i hem confirmat a les recentment celebrades finals de la Copa d’Europa. I aquest ha de ser el camí més enllà dels cants de sirena de candidatures conjuntes als Jocs Olímpics d’hivern. La documentació ha confirmat el que era una evidència, com és que no hi havia la intenció d’incloure-hi Andorra, que des del punt de vista tècnic disposa de millors pistes, instal·lacions i trajectòria per acollir les proves d’esquí alpí, objecte de desig i lluita de Catalunya i l’Aragó. Però els informes també ens identifiquen com els més preparats per allotjar visitants, un actiu que hem de posar a disposició de qualsevol iniciativa pirinenca.