Guàrdia alta contra el virus

Actualitzada 26/11/2021 a les 06:18

Ens trobem de ple en la sisena onada del coronavirus. En poc menys d’un mes el nombre de casos actius s’ha enfilat fins pràcticament la barrera dels 700. L’evolució és preocupant especialment perquè la capacitat de diagnosi és molt menor per la reducció del nombre de tests fora de les escoles. Per situar-ho en perspectiva, aquesta xifra es va superar tan sols en la segona i tercera onada, que es van produir a final del 2020 i a principi del 2021. El creixement ve a demostrar que mentalment no estàvem preparats per a un nou boom de contagis de Covid-19. L’alt percentatge de població amb la doble pauta de vacunació havia generat una falsa percepció de seguretat, però ha quedat demostrat que estem molt lluny de la immunitat de grup. Les darreres intervencions públiques del ministre de Salut –divendres de la setmana passada i aquest dimecres– han estat per anunciar l’enduriment de les mesures de prevenció i les regles d’interrelació social en espais públics. Tot i que la pressió sanitària és molt inferior que en altres pics de la pandèmia –nou hospitalitzats, tres dels quals a l’UCI, segons les dades d’ahir–, l’alça pot tornar a tensionar els professionals de la salut, afectar greument la recuperació econòmica i incrementar de nou la despesa de les administracions. L’adhesió a la vacunació permet escalar les decisions sense tornar a tancar negocis o optar pels confinaments, mesures que es comencen a produir al centre d’Europa. La vacunació no evita el contagi però té un doble avantatge: redueix les opcions de malaltia greu i d’ingrés hospitalari, i de transmissió perquè s’elimina el virus més ràpidament. Per això té tot el sentit que abans d’anar a un escenari maximalista s’intenti, com han fet tants països, restringir l’accés a espais tancats a les persones sense la doble pauta o un test negatiu, per molt que pugui pesar a tots aquells que, legítimament, han optat per no vacunar-se i que s’emparen una vegada i una l’altra en un tòpic tan cert com parcial, que els vacunats també contagien.