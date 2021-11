Compartir pis massivament

Actualitzada 21/11/2021 a les 06:15

La difícil situació econòmica a la qual ens ha abocat la pandèmia ha generat, inevitablement, que totes les mirades s’hagin posat sobre aquesta temporada d’hivern. A les dificultats provocades per la crisi sanitària, però, s’hi sumen les ja existents prepandèmiques, com és el preu de l’habitatge i les complicacions per trobar pisos de lloguer. Com cada any, l’arribada de temporers ha agreujat el problema, amb l’entrada de centenars de treballadors que venen cada any a fer possible que la temporada tiri endavant i que s’han trobat sense un lloc digne on viure. Les ofertes d’algunes immobiliàries compartides a través de les xarxes socials i de grups de temporers fan evident el problema i els abusos d’uns quants davant una situació cada vegada més insostenible. Els temporers han acabat optant per compartir pisos massivament i tot i així pagant preus desorbitats. Habitacions per 500 euros al mes compartides i amb lliteres o 1.000 euros per un llit de matrimoni en un pis a Canillo. Els agents immobiliaris es queixen d’aquesta pràctica, que al cap i a la fi consisteix a rellogar les habitacions per poder pagar els alts lloguers i afirmen que la majoria de propietaris opten per lloguers de tot l’any o directament per la venda. Tot plegat està fent el problema cada vegada més gran, ajuntant-se amb uns salaris estancats pels problemes econòmics de la pandèmia i un cost de vida elevat. Cal tenir present que els treballadors que venen cada any, la majoria joves provinents d’Amèrica del Sud, fan possible que les estacions d’esquí i tot el que rodeja la indústria de la neu funcioni amb normalitat i es pugui oferir un bon servei als milions de turistes que cada any escullen Andorra com a destinació. La notícia sobre estafes i pisos pastera ja és reiterativa des de fa anys i la situació està generant que cada vegada més temporers considerin que el Principat no és una bona opció per venir a treballar. Cal trobar solucions perquè el territori segueixi sent atractiu per als temporers abans que ens adonem que ja és massa tard.