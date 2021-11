Una temporada prometedora

Actualitzada 17/11/2021 a les 06:04

El 27 de novembre s’inaugurarà formalment la temporada d’esquí amb l’obertura d’Ordino Arcalís. Si el temps acompanya podrien unir-s’hi altres sectors de Grandvalira que, igual que Pal Arinsal, tenen previst posar en marxa els ginys mecànics el 3 de desembre. La innivació artificial ha permès allargar el nombre de dies d’esquí de les estacions, que dècades enrere no obrien fins passat el Nadal. Les grans inversions realitzades en la neu de cultiu han estat un factor diferencial de la destinació andorrana, permetent cobrir un 60% del domini esquiable. És a dir, per poc fred que faci es pot disposar de 180 quilòmetres de pistes, dels 300 totals, sense que hagi caigut ni una sola volva. I aquest actiu es posa en relleu quan en temporades amb poca neu Andorra fa molt bons números en aconseguir atreure molts dels esquiadors interns catalans. Que després d’un any i mig de Covid els dos dominis esquiables, més a prop que mai de la unió comercial, hagin sumat onze milions d’inversió per a aquesta temporada demostra l’aposta i el gran esforç fet per la indústria de la neu del país, on s’evidencia com de fructífera pot ser la col·laboració publicoprivada. Un dels grans avantatges de l’esquí és que es practica a l’aire lliure, circumstància que redueix notablement el risc de contagi. El risc, però, no es troba en els espais oberts, sinó en les aglomeracions de persones en la restauració, lloguers de material o locals d’après-ski, en què cal extremar les mesures de prevenció. L’actiu de la seguretat, afavorit per l’elevat nombre de vacunats tant aquí com en els nostres mercats més pròxims, s’ha de reforçar amb l’aval del nou protocol aprovat pel Govern, que incorpora el passaport Covid dins de l’estratègia turística. Les estacions han optat per incrementar l’aforament i alliberar els seus clients de l’ús de la mascareta obligatori amb el certificat de vacunació o d’haver superat la malaltia recentment. En tot cas, no ha de ser un factor dissuasiu en ser un requisit que ja incorporen la majoria de destinacions.