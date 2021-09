Les discoteques de nou

Actualitzada 15/09/2021 a les 06:16

La rentrée escolar i laboral s’ha produït en un context radicalment diferent al d’ara fa un any. Si el 14 de setembre del 2020 hi havia un total de 440 casos actius de Covid-19 al país, ahir el volum se situava més de deu vegades per sota, amb 41 infectats. Les xifres i la tendència tenen ben poca cosa en comú tot i que el moviment de visitants s’ha recuperat amb escasses restriccions aquest estiu. Andorra no tan sols ha estat receptor de turistes, també els ciutadans del Principat han marxat de vacances tant als països veïns com a destinacions més llunyanes. I això s’ha produït tot i la preponderància de la variant Delta, molt més contagiosa. És evident que el canvi més significatiu respecte d’ara fa un any és que una part molt significativa de la població està vacunada. El procés d’immunització ha arribat ja al 60% del total amb la pauta completa i un 5,7% suplementari que ha rebut la primera dosi. La situació, sense abandonar les mesures de prevenció bàsiques, com ara la mascareta en interiors i a l’exterior quan no es pot garantir la distància mínima, permet anar recuperant gradualment els diferents sectors. L’oci nocturn no pot quedar indefinidament clausurat. Ha estat l’activitat més castigada per aquesta pandèmia, un any i mig tancada. Per tant, no és cap temeritat una obertura progressiva de les discoteques i pubs amb totes les limitacions d’aforament o els requeriments sanitaris (certificats de vacunació o proves PCR o d’antígens). L’estudi que realitzarà aquest mes vinent el ministeri, amb els locals que es prestin a la prova, permetrà redefinir els protocols definitius. Els joves han demostrat al llarg d’aquesta crisi consciència col·lectiva i sentit de la responsabilitat. No tan sols han seguit les consignes i recomanacions del ministeri de Salut disciplinadament com l’ús de la mascareta o la vacunació, sinó que les infraccions han estat puntuals i similars a altres grups poblacionals. Per tant, si la pressió de la pandèmia ho permet han de poder tornar a gaudir de l’oci nocturn amb control i sense posar-se en risc.