Normalitat al 'col·le'

Actualitzada 10/09/2021 a les 06:24

La tornada al col·le d’alguns alumnes de maternal i primària enceta un curs en un escenari que es comença a anomenar de nova normalitat, per l’obligació de conviure amb la pandèmia i intentar que la vida de la població s’assimili el màxim possible a abans de l’aparició del virus. Molts pares deuen sentir temors, com és lògic, però els experts coincideixen que hi pot haver més onades però que no seran com les anteriors. Les vacunes i els hàbits adoptats per la majoria permeten més tranquil·litat, que no vol dir confiar que no passa res. Cada vegada se sap més sobre el paper que té la canalla en la transmissió de la malaltia. En països com Suècia i Islàndia, que van mantenir obertes les escoles d’educació infantil i primària durant la primera onada, no es va detectar un augment dels casos en nens. Un escenari similar al dels centres que van obrir la primavera de l’any passat, en què no es va detectar un creixement en els casos infantils. Com afirma la ministra d’Educació, Ester Vilarrubla, mantenir les escoles obertes el curs passat va ser un triomf amb mèrit conjunt: un treball d’equip, de mestres, professionals no docents, personal del ministeri, famílies i alumnes. S’ha d’evitar com sigui que la Covid trenqui l’ensenyament dels nostres fills i la vida escolar ha de continuar. El curs va arrencar ahir amb un cribratge a l’alumnat per detectar si hi havia algun positiu. Els cribratges i la mascareta són les dues eines que han de garantir la seguretat a les aules, conjuntament amb un bon comportament dels alumnes per evitar aglomeracions en espais on sovint és difícil no coincidir amb la resta de companys. El ministeri preveu sortides esglaonades i la consideració de grups bombolla circumscrits als alumnes d’una mateixa classe a l’interior de l’aula, mentre que al pati seran extensibles a alumnes del mateix curs. El més positiu d’aquest curs és que és nou, però hi ha l’experiència de l’anterior. La situació tampoc no és la mateixa, el final del virus no arriba, però després de l’estiu és possible la nova normalitat.