Gol en pròpia porta

Actualitzada 03/09/2021 a les 06:07

La plataforma contra el centre de Grifols no podia sortir satisfeta de la reunió presencial i telemàtica de dimecres. Els autoproclamats defensors del dret a la informació van plantejar un escenari radicalment diferent al que es van enfrontar el Govern i els representants de l’empresa el 9 de juny. Llavors el cap de Govern, el ministre de Salut i alts càrrecs de la farmacèutica van respondre amb el pit obert i sense límits a les preguntes telemàtiques o de l’auditori, en què hi havia tant partidaris, detractors com ciutadans amb ganes d’informar-se. Dimecres tot era pautat. Els experts no van poder ser interpel·lats pel públic; la taula va ser monopolitzada per dos polítics en actiu, Enric Dolsa i Carine Montaner, que han trobat en aquest projecte una oportunitat de guanyar més protagonisme mediàtic; el públic, com a mínim el que es va expressar, estava posicionat en contra abans de començar, i no hi va haver preguntes telemàtiques. Tot i així, els mateixos experts convocats pels promotors, que no estaria de més que expliquessin en pro de la transparència qui i com es finança la campanya, es van encarregar d’aigualir el brou. És pueril pretendre que un investigador seriós carregui contra l’obertura d’un centre de seguretat 3 o contra la recerca biotecnològica. Fins i tot la reputada especialista Margarita Arboix va defensar la col·laboració publicoprivada en aquest àmbit i la seriositat de Grifols. L’intent de generar un clima de por, alenat per la demagògia del vídeo i Enric Dolsa, va topar amb les explicacions fredes i tècniques dels científics. Cap va ni insinuar que fos incompatible amb la declaració de patrimoni de la biosfera ni que comportés gran risc. Més interès va generar l’advocada francesa Virginie de Araujo, en aquest cas no una tècnica independent sinó contractada per Montaner per estudiar eventuals accions judicials, al voltant del pacte de socis i la legislació andorrana, uns inter­rogants que atesa la condició de Montaner de consellera tindrà ple marge per plantejar al Govern en seu parlamentària.