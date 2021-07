Invertir a Andorra

Actualitzada 03/07/2021 a les 06:06

Andorra interessa els inversors estrangers. Més enllà de youtubers, influencers i esportistes d’elit, hi ha empresaris i professionals que hi fixen el centre d’interessos obrint negocis i empreses o treballant des d’aquí per a tot el món. Són activitats centrades en els serveis i, per tant, amb poca visibilitat pública, però que guanyen a poc a poc pes en l’economia andorrana. Cap d’elles ha tingut l’impacte del centre d’investigació de Grifols, una inversió estrangera pel volum i pel sector altament simbòlica, però no s’han de menystenir els 400 milions autoritzats aquest primer semestre de l’any. La xifra que va fer pública dijous el ministre de Presidència, Economia i Empresa duplica la del primer tram del 2019, l’últim període pre-Covid comparable. La creació de noves societats no tan sols representa una injecció financera, també enriqueix el teixit productiu amb maneres de fer i activitats diferents. Igualment és una palanca per intensificar la recuperació posterior a la pandèmia. L’aportació a la diversificació del model econòmic és encara relativa, ja que moltes de les empreses aposten pels sectors tradicionals –però aquesta és una carrera de fons que exigeix polítiques integrades i transversals–. Resulta, però, complicat avaluar l’impacte real de les demandes autoritzades d’inversió estrangera. La falta de dades i informació sempre ha estat un dels dèficits de l’administració per mesurar l’efectivitat de les decisions polítiques. El ministeri no fa un seguiment exhaustiu de com la demanda –tant d’inversió real com de creació de llocs de treball– s’acaba executant o de l’evolució d’aquestes empreses. La digitalització i agilització de tràmits i l’intercanvi de dades entre diferents administracions hauria d’afavorir tant la creació de nous negocis com major seguiment per part de l’administració. També positiva però amb més efectes col·laterals és l’entrada de capital forà en el sector immobiliari que, per una banda, assegura la construcció però amb un impacte clarament inflacionari en el mercat de l’habitatge.