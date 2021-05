Una temporada amb èpica

Actualitzada 26/05/2021 a les 06:10

El MoraBanc Andorra va tancar diumenge la temporada més complexa. La resiliència que ha demostrat durant l’any de pandèmia l’ha fet valedor dels elogis dels periodistes i seguidors del bàsquet espanyol. El club ha estat capaç de fer front al daltabaix sanitari i social que ha significat la Covid-19 per l’absència de públic a la Lliga l’ACB i per l’impacte d’una malaltia que ha sacsejat la plantilla. Els contagis massius en diferents fases del campionat han obligat a autèntiques maratons per recuperar els partits ajornats –amb sèries de 12 matxs en 31 dies i 8 en 25– que, a més del desgast físic d’una plantilla ja per si mateixa minvada, han comportat una cadena de lesions que han llastat l’equip. Les absències del jugador franquícia, el senegalès Moussa Diagne, pràcticament tota la temporada, o les de llarg abast de Tyson Pérez, Gielo, Llovet o Palsson han deixat el conjunt d’Ibon Navarro, un entrenador amb cada cop més pretendents, en una situació de precarietat absoluta havent, a més, de combinar Lliga i Eurocup. Els partits a porta tancada han estat un hàndicap que no es pot menystenir per a un equip que té la seva raó de ser, afavoreix i gaudeix del contacte amb els aficionats, relació que no ha estat possible recuperar fins a les darreres dues jornades de lliga regular. Els aficionats també van demostrar estar a l’altura de les circumstàncies amb una renovació massiva d’abonaments a l’inici de la temporada tot i les incerteses sobre el retorn de públic. L’agredolça novena posició del MoraBanc Andorra, acaronant l’anhelat play-off, no ha d’amagar un tram final de temporada per recordar amb cinc victòries en els darrers sis partits, algunes contra rivals tan competitius com Gran Canària, Unicaja o Múrcia, i un comiat a casa de rècord. El club ja treballa en la planificació del curs vinent, amb la continuïtat d’un projecte esportiu, les estretors financeres del panorama post-Covid i el repte de tornar a acollir milers de persones al Poliesportiu d’Andorra amb un espectacle que va més enllà d’un partit de bàsquet.