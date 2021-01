Màrqueting 1, Informació 0

Actualitzada 21/01/2021 a les 06:15

Les institucions són conscients, o n’ haurien de ser, del simbolisme de les imatges. L’inici de la vacunació ha estat un bon exemple de l’orientació mediàtica d’una campanya estratègica. Els països pròxims, Espanya i França, o el Regne Unit, conscients de l’impacte, amb la portada en tots els mitjans garantida, van triar dones d’avançada edat, per l’afectació de la pandèmia entre els padrins. Als Estats Units la icona va ser una infermera d’UCI afroamericana, una comunitat molt sacsejada pel virus. El ministeri i el SAAS ho han escenificat posant el focus en els sanitaris de les residències però ometent els avis. La tria de la cap del servei d’Envellinent i Salut evidencia la voluntat d’institucionalitzar el missatge, més pensat per als sanitaris que per al gros de la població. L’elecció de l’escenari, una residència tancada per seguretat, va condicionar igualment la feina dels mitjans, amb el director general del SAAS posant a la porta com a única fotografia plausible i sense cap valor informatiu. Tot i el bloqueig sí que hi van poder accedir el fotògraf oficial del Govern i el càmera d’ATV. No es va permetre als fotoreporters captar cap imatge, ni del personal sanitari a qui es va administrar el vaccí, ni de cap dels residents al centre. Cap periodista va poder ser testimoni d’un moment històric ni va poder explicar cap detall que no hagués estat prèviament filtrat pels responsables de l’hospital en una aposta per uniformitzar la informació sense matisos. El mateix Govern va servir les fotos dels vacunats –cap ciutadà, només professionals de bata blanca–, unes imatges que més tenien de campanya publicitària d’Instagram, amb retolets inclosos, que d’inici d’una acció sanitària. El fet va més enllà de l’anècdota; il·lustra les traves que el SAAS ha posat al periodisme des de l’inici de la pandèmia compensades parcialment pel tarannà del ministre. El mateix Benazet va assegurar dimarts davant de la comissió que “estem preparant una campanya d’informació, no de màrqueting”. No ha estat, doncs, el millor començament.