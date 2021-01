L’increment de les xifres fa evident que cal extremar les mesures de seguretat i la responsabilitat individual independentment de les restriccions que estiguin actualment vigents per evitar noves mesures que tocarien de mort molts negocis.

Actualitzada 18/01/2021 a les 05:51

L‘anomenada tercera onada o repunt de la segona, segons l’interlocutor que s’escolti, s’està fent notar arreu i Andorra no n’és una excepció. Les conseqüències de les trobades nadalenques té una traducció clara i evident en les xifres que el ministeri de Salut fa públiques a diari. Aquests darrers dies, el Principat ha tornat a viure de primera mà amb l’atac de la Covid a la residència Sant Vicenç d’Enclar les dramàtiques conseqüències d’un virus que ens afecta a nivell mundial i que és especialment virulent amb la gent gran. Els casos tornen a tenir una clara tendència a l’alça que també es reflecteix a l’interior de l’hospital. A part de l’augment de les persones ingressades, el SAAS també s’ha vist obligat a aïllar dues plantes per la detecció de dos nous brots. La situació creixent, de fet, ha obligat a anar un pas més enllà i l’hospital ha decidit ajornar novament les operacions quirúrgiques que no siguin urgents i prohibir les visites externes per minimitzar el risc de contagis. El recull de casos diaris fa evident que la situació s’ha agreujat els darrers dies i això es tradueix en mesures excepcionals com les que ja ha pres l’hospital. No és descabellat pensar que el ministeri de Salut també pot optar en breu per endurir algunes de les mesures actuals, tal com estan fent els països de l’entorn. En aquest context delicat a nivell sanitari i greument tocat a nivell econòmic, tota esperança queda dipositada en la vacuna. És normal que aquesta solució encara generi recels, dubtes i temors, tant perquè acaben de sortir com pels interessos de les farmacèutiques que sovint només miren per elles mateixes, però ara toca confiar en les veus autoritzades si volem sortir d’aquesta situació. Ningú desitja un nou confinament i bona part del teixit econòmic del país no ho resistiria. La vacuna no serà un remei immediat, ni aquí ni arreu, però permet començar a veure el principi del final. En tot cas, i més enllà de les restriccions imposades, és moment que tots tornem a interioritzar la responsabilitat individual com a arma principal i necessària per combatre la pandèmia.