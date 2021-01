Aval a la gestió de la crisi

Standard & Poor’s ha refermat el ràting d’Andorra i ha mantingut la perspectiva estable valorant l’adhesió a l’FMI i la voluntat de signar un acord d’associació amb la UE, i destacant especialment la gestió de la crisi provocada per la pandèmia.

Actualitzada 17/01/2021 a les 08:26

L‘agència de qualificació Standard & Poor’s va fer pública divendres una nota en la qual reafirmava la qualificació d’Andorra en BBB/A-2 i mantenia la perspectiva estable del país en el darrer ràting elaborat. La gestió pressupostària, el marc fiscal, la disminució del deute públic i la progressiva homologació als estàndards internacionals de regulació financera són els elements que ja en l’última qualificació van prevaldre per millorar les expectatives del país i que se segueixen posant en valor en aquest últim informe. En aquesta ocasió, a l’avaluació habitual se suma l’excepcionalitat provocada per la pandèmia del coronavirus i la crisi econòmica que se n’ha derivat. En aquest sentit, l’agència de qualificació posa en relleu la tasca que ha fet el Govern en la gestió de la crisi provocada per la pandèmia. S&P ressalta que el Principat té prou marge pressupostari com per gestionar les conseqüències econòmiques derivades de la Covid-19 i destaca que els esforços pressupostaris dels darrers anys han conduït a una disminució del deute públic. Pel que fa a les previsions del PIB, calculen una davallada del 12,9% per al 2020 però també un repunt de cinc punts per a aquest any i del 2,3% per a l’any vinent. En la nota de divendres es destaca també especialment l’entrada d’Andorra a l’FMI el passat mes d’octubre i la voluntat del Principat de signar un acord d’associació amb la Unió Europea malgrat que les negociacions s’hagin endarrerit a causa de la pandèmia mundial. Aquests dos punts ja havien aparegut de forma periòdica en els informes anteriors de l’agència, que deixaven clar que el futur del ràting del país passava per l’ingrés a l’organisme internacional i per l’acord amb la UE. L’ens internacional insisteix en la necessitat de diversificar l’economia del país, encara amb un gran pes en el sector financer i fa evident que el camí que ha de seguir Andorra si vol potenciar la seva imatge en l’àmbit internacional ha de ser seguir apostant per la transparència fiscal dins dels estàndards internacionals.