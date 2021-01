L'arribada de la vacuna

La primera de les vacunes, desenvolupada per Pfizer, està a punt d’arribar a Andorra. Les properes setmanes ho faran la de Moderna i la d’AstraZeneca en un procés per immunitzar la població que serà més ràpid i efectiu com més persones s’hi sumin

Actualitzada 08/01/2021 a les 05:26

La campanya de vacunació contra la Covid-19 començarà de manera imminent. L’arribada de 2.000 dosis de la solució desenvolupada per Pfizer permetrà la immunització d’un miler de persones triades per la vulnerabilitat i per l’exposició al virus. Els residents i els treballadors dels centres sociosanitaris i el personal sanitari que treballa en primera línia seran els primers a sotmetre’s a un procés que no és plenament efectiu fins un mes després d’iniciar-se. És a dir, al llarg del mes de febrer haurem erradicat la malaltia en totes les residències de padrins del país, el col·lectiu més colpejat per aquest virus mortífer. La immunització de la població de més edat, que eviti episodis com el que es viu a la clínica Sant Vicenç d’Enclar, ha de ser un petit respir per als sistemes assistencial i sanitari. El Govern va aprovar en consell de ministres ahir i publicat pràcticament de manera simultània al BOPA el decret que regula les condicions d’administració de la vacuna. Les primeres unitats arriben amb un desfasament respecte al mediàtic inici oficial de les vacunacions a la Unió Europea, el 27 de desembre passat. Com s’ha demostrat als països veïns amb unes ràtios d’efectivitat molt baixes, la qüestió en aquest cas no és començar molt d’hora, sinó estar prou preparats. El repte és disposar d’un operatiu suficientment greixat i preparat per mantenir un ritme constant de vacunació, inclosos els caps de setmana i festius, i això requereix d’una planificació que sigui minuciosa. La complexitat del trasllat i de la conservació, la disponibilitat i la formació del personal i el procés d’autorització i planificació de les cites són essencials per dur a terme el màxim de vacunacions en el mínim de temps possible. Cal insistir en la voluntarietat de la decisió, però també en l’afectació que té sobre la salut col·lectiva i en l’economia. I alhora recordar la necessitat de mantenir la guàrdia alta amb el virus, que es troba en ple creixement, més moderat a Andorra, però exponencial en molts països europeus.