El secretari d’Estat d’Economia, Eric Bartolomé, va presentar el 25 de novembre en la roda de premsa posterior al consell de ministres el reglament de conducta per a la pràctica de l’esquí de muntanya a les pistes d’esquí, un text legal que dona cobertura a la creació del polèmic forfet natura promogut per Vallnord, Grandvalira i Naturlandia. El contingut de la norma legal va generar des del moment de la publicació dubtes jurídics sobre la potestat del Govern per regular qüestions com el règim sancionador, quan correspondria fer-ho per llei. El Govern reproduïa de manera pràcticament calcada el mateix error del reglament primigeni, datat l’any 2007, que també havia hagut de rectificar als pocs dies per seriosos dubtes sobre la legalitat. La qüestió va ser objecte d’un intens debat en la sessió de control del Consell General del 3 de desembre, en què va quedar clara la intenció del Partit Socialdemòcrata d’instar un conflicte de competències si no es retirava o modificava el contingut del reglament. La primera via va ser la presentació d’una demanda a Sindicatura perquè procedís a un requeriment al Govern en nom del Consell perquè posés fi a l’eventual invasió de competències. El PS es reservava el dret a acudir directament al Tribunal Constitucional. Sindicatura ha optat per la via del diàleg per corregir una situació i evitar el xoc institucional. El treball entre els serveis jurídics de les dues institucions ha servit per eludir el requeriment i dur a terme la modificació de l’esmentat reglament, els canvis del qual es van aprovar clandestinament pel consell de ministres divendres sense cap tipus de comunicació formal per part del Govern. Caldrà esperar la publicació al BOPA de la nova norma, però que hagi estat corregida no hauria d’avergonyir l’executiu. L’autocomplaença i la falta d’autocrítica no són bons companys de viatge. Si cal rectificar és millor admetre-ho amb transparència i, sobretot, evitar espectacles impropis com el protagonitzat ahir pel ministre Eric Jover, amb mitges veritats per amagar els fets.

