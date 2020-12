Un any de metge referent

Que tothom tingui un metge de capçalera i que hi acudeixi abans d’anar directament a un especialista o a l’hospital és una aspiració en què han treballat diferents ministeris de Salut. Aquest 2020 es formalitzava finalment el model.

L‘ 1 de gener entrava en vigor la via preferent i dos mesos després el sistema sanitari s’enfrontava al seu repte més gran amb l’esclat de la pandèmia de la Covid-19. Una crisi que posava contra les cordes l’hospital i l’atenció primària. Els metges de capçalera com els pediatres han estat, són i seran un element fonamental de la lluita contra el virus. En aquesta segona onada, quan s’està convivint amb la malaltia mentre es fa una vida més o menys normalitzada, si més no quant a la rutina laboral i escolar, i s’han multiplicat els contagis, les consultes han estat especialment tensionades. Sens dubte ha estat una prova de foc per a l’acabada d’estrenar reforma sanitària, un nou model que atorga un paper fonamental a l’atenció primària. Des de l’1 de gener, ser un usuari de la via preferent significa haver triat un capçalera referent i acudir-hi quan es té un problema de salut perquè sigui el facultatiu qui decideixi si la patologia necessita o no atenció especialitzada. Qui hagi decidit quedar-se al marge de la via preferent ha d’assumir més copagament per visites o proves diagnòstiques. Les dades d’assimilació a la via per part dels usuaris demostren que són minoria, atès que els assegurats amb referent freguen el 88%. Malgrat l’elevada adscripció (i la penalització econòmica si no se segueix el circuit), el model seguirà necessitant pedagogia i ajustos. Probablement la pandèmia també ha servit per estendre el coneixement sobre el referent i el que implica, però només usuaris convençuts contribuiran que sigui un èxit. I això val també pels que acudeixen al servei d’Urgències de l’hospital sense ser conscients que el centre sanitari s’ha d’ocupar dels casos de més complexitat i no d’una grip comuna o qualsevol altra patologia lleu. Ara el ministeri planteja estendre les permanències mèdiques dels capçalera per evitar aquestes visites hospitalàries. Caldrà, en tot cas, arribar a un acord amb el col·lectiu. El que sembla evident és que com més fàcil sigui l’accés al capçalera, més possibilitats hi haurà de consolidar el nou model.