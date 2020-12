Darrers esforços

El balanç dels darrers dies de la pandèmia posa en relleu la millora d’indicadors i que es relaxi alguna restricció. Ens mantenim, no obstant això, en fase 3 i no podem aixecar la guàrdia si no volem que el virus torni amb força passades les festes

Actualitzada 08/12/2020 a les 06:23

La compareixença del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va evidenciar la millora gradual de les xifres de la Covid-19. Les mesures restrictives posades en marxa les darreres setmanes estan donant resultats progressius. El nombre de casos actius s’ha situat en 713, lluny dels 1.309 registrats en el pic d’aquesta segona onada, el 27 d’octubre. També s’ha reduït de manera significativa la pressió hospitalària amb vint pacients ingressats, tres a la unitat de cures intensives, dels quals dos de ventilats. I el que és més important, la taxa de reproducció, que fixa l’actual capacitat de contagi del virus, s’ha situat catorze dècimes per sota de l’1. El descens gradual de tots els indicadors s’ha de prendre amb la màxima prudència. Evidencia que els esforços que està realitzant el gruix de la població tenen tot el sentit i que cal continuar lluitant contra el virus no tan sols complint escrupolosament les restriccions dictades per l’executiu, sinó també des de l’autoresponsabilitat personal, preguntant-nos si podem prescindir d’alguna trobada o contacte personal. Al llarg d’aquests llargs nous mesos de pandèmia tots plegats hem hagut de realitzar sacrificis personals amb llargs períodes sense contacte amb amics i familiars o sense la possibilitat de sortir del país, per citar només dos exemples. És el moment d’un altre esforç en forma de prudència per aconseguir, com reclama el ministre, arribar al Nadal amb el mínim de casos actius i, especialment, per evitar que les reunions familiars i trobades socials durant les festes es converteixin en un nou focus i es tornin a disparar els contagis durant el gener. Hi ha un factor diferenciador respecte d’altres fases de la crisi. La imminent arribada de les vacunes, que ja s’han començat a subministrar en alguns països, posa llum al final del túnel. L’avenç en la immunització permetrà recuperar de mica en mica la normalitat en tots els àmbits. Per tant, hem de continuar durant uns mesos més en aquesta costeruda cursa de fons que ens permeti salvar vides, empreses i llocs de treball.