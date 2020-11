Retorn a la societat

FEDA i Andorra Telecom ampliaran els descomptes als negocis que s’han acollit als ERTO. La segona onada de la pandèmia està repercutint directament en l’economia de la majoria de les empreses castigades per la caiguda de la demanda i la incertesa

Actualitzada 27/11/2020 a les 06:16

La COVID-19 ha col·locat en serioses dificultats bona part dels negocis. L’impacte en les empreses que s’han trobat amb tancaments parcials o totals de l’activitat -els més paradigmàtics són els locals de nit, els bars, els restaurants o les agències de viatges- ha estat duríssim, però la crisi s’ha traslladat a pràcticament tot el teixit productiu. El confinament dels territoris veïns, la reducció de la mobilitat interna i la incertesa sobre el futur immediat comporten caigudes del consum privat i de la inversió i, per tant, repercuteixen directament en la facturació de les empreses i l’economia de les famílies. En aquest context, els ajuts directes o indirectes que posi en marxa el Govern per pal·liar els efectes de la recessió s’han d’analitzar des d’una perspectiva global, no només contemplant els casos més flagrants. La despesa elèctrica i de telecomunicacions té un impacte relatiu en l’estructura de costos de la majoria d’empreses, especialment quan el sector industrial és marginal al nostre país. No obstant, els descomptes directes anunciats per FEDA i Andorra Telecom, ampliats ara a totes les empreses que s’hagin acollit a les suspensions temporals dels contractes de treball o de reducció de la jornada, poden suposar un petit alleujament de les tensions de tresoreria de molts negocis. Igualment és de justícia i equitat incloure les empreses que tot i no haver fet ús dels ERTO, complien els requisits legals per sol·licitar-los. Les perspectives econòmiques, amb una temporada d’hivern molt condicionada per les decisions dels governs de l’entorn, són complicades. L’Estat haurà de continuar destinant recursos per sostenir el teixit productiu i mantenir els llocs de treball. I en aquest esforç FEDA i Andorra Telecom, societats molt capitalitzades, han de tenir un paper important perquè el monopoli elèctric i de les telecomunicacions només està justificat si es garanteix la màxima qualitat del servei i que els beneficis que genera repercuteixin de manera visible en la societat i en els ciutadans.