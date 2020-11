El pla de desescalada català preveu la represa de la mobilitat entre Andorra i Catalunya a partir del 21 de desembre. El calendari suposa un respir per a les famílies i el sector turístic respecte al maximalista projecte inicial filtrat dimarts

Actualitzada 20/11/2020 a les 06:20

Els ulls i les oïdes d’Andorra estaven ahir al migdia pendents de la compareixença del govern català per informar del pla de desescalada. Si les filtracions intencionades dimarts passat dibuixaven un escenari de màxims, amb una reobertura molt lenta i progressiva d’activitats i de la circulació, el calendari final permet tenir, com a mínim d’entrada, fermes esperances en un Nadal amb turisme català. El vicepresident Pere Aragonès va reconèixer en la roda de premsa els contactes amb el Govern andorrà, unes converses que de ben segur han incidit en el resultat final anunciat i que preveu, si la situació epidemiològica no empitjora, el desconfinament territorial de Catalunya el dia 21 de desembre tant respecte a Andorra com respecte a les comunitats autònomes espanyoles limítrofes. L’escenari continua sent complicat per al sector turístic i per a l’economia andorrana en general. A la pèrdua del pont de Tots Sants s’hi suma el de la Puríssima, dos moments àlgids del calendari. No obstant això, la perspectiva d’unes festes amb obertura total de la frontera sud ha fet recobrar les esperances d’estacions, hotelers i comerciants. La tasca diplomàtica, però, no ha acabat ni amb el govern català ni amb l’espanyol. La possibilitat que Andorra sigui assimilada a la regió sanitària de l’Alt Pirineu significaria, quan es posi fi al confinament de municipis, un petit respir permetent la circulació entre territoris. Al marge dels resultats de les converses, ens espera un mes complicat amb el turisme provinent de les comunitats autònomes espanyoles no confinades, com Madrid, i el consum intern com a únics motors de l’economia. Andorra Turisme i el sector hauran d’atreure aquest públic potencial amb campanyes i ofertes dissenyades de manera expressa, mentre que el Govern i les institucions tenen el repte de posar en marxa polítiques d’estímul dels intercanvis interns sense oblidar el deure de preservar la salut pública. El zel dels protocols de tests i de prevenció serà la nostra carta de presentació als turistes que ens visitin.