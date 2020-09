Escola obligatòria

Tothom és conscient que en tots els sectors i àmbits hi haurà casos de positius tot i les mesures de prevenció que s’adopten. Les aules no estan protegides en una bombolla i els alumnes poden anar a l’escola com a positius.

Tot just en la primera setmana del curs escolar s’ha hagut d’aïllar una trentena d'alumnes d'una aula de maternal de l'Escola Francesa d'Escaldes-Engordany, després de detectar un positiu, un infant que va estar en contacte amb la seva germana, contagiada amb el virus. No hi ha cap dubte que també sorgiran les primeres veus que posaran en dubte la necessitat de portar la mainada i els joves a l’escola mentre la pandèmia no estigui del tot controlada, però ens hem d’estar del tot de teories negacionistes, conspiratives i de la crítica fàcil perquè, tal com s’està veient, no hi ha cap país que tingui ja la fórmula per combatre el coronavirus. Segurament seria més didàctic i productiu fer una autocrítica com a humanitat de per què estan passant aquestes coses i de fins a on estem disposats a arribar en nom d’un suposat progrés i del creixement econòmic. Potser fins a l’extinció o la disminució de la població del planeta a causa de virus i malalties noves? Hi ha científics que apunten que el canvi climàtic està en un punt ja irreversible, però ara toca viure el present sense deixar de mirar el futur, i és impossible viure o conviure tancats en una bombolla, així que el millor és intentar una aparent normalitat perquè amb l’alarmisme no se soluciona res. Sí, cal tenir por, i així adoptar les mesures de prevenció i no caure en aquestes conductes injustificades de persones que celebren festes i reunions com si al món no hi passés res. La d’Escaldes no serà l’única aula que es tancarà. N’hi haurà d’altres, perquè el contagi pot ser en qualsevol lloc, i per molt que les escoles adoptin les mesures més estrictes possibles no hi ha immunitat absoluta per a un col·lectiu tan gran com és el d’alumnes i professors. No es tracta de resignar-se, sinó de seguir les consignes que transmeten les autoritats sanitàries i educatives per evitar un rebrot que ens faci tornar enrere. Tancar els fills a casa no és la solució, només en casos excepcionals. Perdre un altre curs seria molt greu per a les noves generacions que s’estan formant i preparant-se.