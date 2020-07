Concerts amb mascareta

El Govern ha apostat per fer concerts tots els caps de setmana d’agost a la plataforma de soldeu com a reclam turístic. L’esdeveniment comptarà amb totes les mesures necessàries per garantir que no hi hagi un rebrot.

El ministeri de Turisme presentarà avui la creació d’un esdeveniment musical que se celebrarà tots els caps de setmana d’agost a la plataforma de Soldeu. En total seran cinc o sis concerts amb l’objectiu d’incetivar Andorra com a destinació turística. És la proposta de Govern com a alternativa al Cirque du Soleil després que la crisi sanitària hagi imposibilitat que l’espectacle d’enguany de la com

panyia canadenca es dugui a terme. L’esdeveniment tindrà lloc a l’aire lliure i comptarà, com no pot ser d’altra manera, amb totes les mesures de seguretat necessàries per evitar situacions de risc que puguin comportar un nou rebrot de la Covid-19. Per garantir-ho, l’aforament estarà limitat a 4.000 persones i hi haurà zones diferenciades per tal de mantenir separats els diferents grups que vagin als concerts i evitar aglomeracions. A més, caldrà dur mascareta, l’esdeveniment no s’allargarà més enllà de les onze de la nit i no es podrà vendre alcohol. Protocols i normatives estrictes que a primera impressió poden semblar poc atractives per un acte que preveu atreure el turisme. La situació actual, però, és excepcional i per molt que ara els casos estiguin controlats i la sensació sigui de gairebé plena normalitat, la realitat és que cal seguir atents i vigilants per evitar un nou brot com el que hem viscut. Cal, doncs, ser rígids i rigorosos amb les regles que cal seguir per garantir la seguretat de la població del Principat i dels visitants però alhora cal donar una empenta a l’economia del país. I això passa, indiscutiblement, per atreure turisme. Cal celebrar la iniciativa impulsada des de Turisme per buscar una alternativa al Cirque du Soleil però sense deixar de banda els criteris sanitaris, que han de seguir sent la primera directiva a tenir en compte. L’economia no resistirà una altra parada total com la viscuda, de manera que ara el turisme, però en global tots els sectors, s’haurà d’anar adaptant a la nova normativa per seguir funcionant malgrat les circumstàncies i sense posar en risc la salut pública del país.