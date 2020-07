Prohibit paralitzar el país

L’economia ha quedat molt tocada per la crisi sanitària del coronavirus. S’ha de fer tot el possible perquè un rebrot de la malaltia no torni a paralitzar Andorra. Un hivern amb estacions d’esquí tancades i sense turistes seria letal

Actualitzada 04/07/2020 a les 06:36

Rebrot. És la paraula que a dia d’avui fa més por als governs dels estats que han estat més colpejats per la crisi sanitària del coronavirus i que intenten frenar l’econòmica un cop superada dins les seves fronteres la malaltia. Temor a un rebrot que també té el Govern, però que en cap cas no paralitzaria el país segons els plans de l’executiu. Conscients que Andorra no podria suportar un nou tancament de l’economia, el Govern descarta tornar aturar l’activitat d’empreses i comerços si hi ha una nova expansió del coronavirus. Seria letal per al país, per exemple, que la Covid-19 provoqués un hivern amb estacions d’esquí tancades, sense turisme i sense activitat a comerços, restaurants i hotels. El Govern, doncs, fa molt bé de descartar un confinament total i de considerar la millor fórmula davant d’un rebrot de la malaltia un confinament selectiu per a les persones de risc i la gent gran. I aquesta seria la solució adoptada, perquè el Govern considera que el país està preparar per fer front a un rebrot important de la malaltia. El ministeri de Salut està convençut que ho podria fer per tres motius: l’experiència acumulada en els pitjors mesos de la pandèmia, el material sanitari disponible i l’aprenentatge de la població, que ha hagut de viure una situació desconeguda i que davant d’un rebrot ja sap a què s’enfronta. L’executiu encerta a preparar-se per al pitjor dels escenaris i ha de continuar sensibilitzant la ciutadania perquè no es relaxi i continuï extremant les mesures de protecció. No cal atemorir la població però el que sí que s’ha d’aconseguir és que tothom tingui clar que Andorra, per la seva idiosincràsia econòmica, no es pot permetre un nou confinament que comporti l’aturada de les activitats no considerades essencials. Si tots fem el que toca, és a dir, mantenir les mesures de seguretat i d’higiene, res no fa pensar que Andorra no tingui la infraestructura mèdica necessària, tant en recursos humans com materials, per fer front a un nou episodi de la malaltia que, en principi, no hauria de ser tan letal per a la salut i l’economia.