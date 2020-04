De les pistes al camp

Els temporers que han treballat a les estacions d’esquí a l’hivern i que ara veuen com l’Argentina té tancat l’espai aeri veuen com a solució d’emergència poder treballar al camp espanyol, on falta mà d’obra per recollir la fruita

Actualitzada 23/04/2020 a les 06:46

Diumenge vinent un vol sortirà de Madrid amb destinació Buenos Aires. No es tracta d’una repatriació, es podria denominar un vol humanitari, amb persones que pateixen alguna malaltia greu i dones embarassades. En realitat res no canviarà, com a molt l’aparell tindrà uns deu passatgers d’Andorra, la resta de temporers seguiran varados –segons el seu argot– a Andorra, és a dir, atrapats. El govern que presideix Alberto Fernández no ha canviat de parer pel que fa als compatriotes escampats per Europa, alguns en situacions molt dramàtiques, sense menjar, sense allotjament, sense plata, acudint a Càritas o la Creu Roja, i sense saber quan podran fer el viatge de retorn al seu país, amb el qual es mostren extremament decebuts perquè es troben desemparats i sense cap mena d’ajut ni de suport. Com que no se sap quan podran tornar i s’han gastat els diners estalviats durant la temporada d’hivern, els temporers que hi ha a Andorra veuen una porta oberta gràcies a la mà d’obra que necessita Espanya. La crisi sanitària per la pandèmia de coronavirus amenaça ara l’arrencada de la collita de la fruita al país veí per la manca de temporers en els camps i els magatzems, que venien de Bulgària, Romania i Amèrica del sud. La campanya comença ara i s’allargarà fins a l’octubre, i produirà centenars de milers de tones d’aliments. Aquesta tasca no és possible sense els gairebé 40.000 temporers que, segons dades facilitades per la conselleria de Treball de la Generalitat, van treballar l’any passat als camps de Catalunya, principalment a les comarques de Lleida i de l’Ebre. I el mateix passa a la resta d’Espanya. Amb fortuna, els vols cap a l’Argentina no tindran permisos fins al juny, la qual cosa suposa un problema greu per a aquests temporers, que han vingut a guanyar-se la vida durant l’hivern i que ara, en alguns casos, depenen de les ajudes públiques i d’organismes humanitaris. Probablement aquesta seria una sortida que beneficiaria tothom, i segurament el més complicat serà aconseguir de Madrid l’autorització per travessar la frontera. Tenint en compte la situació i que la pandèmia a Andorra sembla que comença a estar controlada, els temporers poden veure satisfets els seus desitjos de treballar, i ho farien en llocs on Espanya, malgrat la situació d’atur, no troba mà d’obra.