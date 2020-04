Un exemple per a la política

Mentre la ciutadania està responent amb massa i amb civisme a les peticions de les autoritats, ahir es va viure al consell general un xou poc atractiu per a les difícils circumstàncies que s’estan vivint al país

Actualitzada 19/04/2020 a les 06:48

Només hi havia un dubte respecte al cribratge que la setmana que ve es començarà a fer a la població per determinar quin grau d’afectació té la Covid-19. El ministeri de Salut, d’acord amb l’experiència en altres països, no és exageradament optimista i es confirmaria amb un percentatge del 20% de la població que hagi passat pel contagi, però aquesta és una xifra molt elevada i possiblement es quedi a la meitat. L’important és que es disposarà d’una radiografia de la població, una dada essencial per prendre decisions amb el mínim grau d’error tenint en compte que estan en joc vides humanes i la salut de la població. El govern sotmetrà a proves d’anticossos del coronavirus SARS-CoV-2 els habitants censats que ho desitgin, ja que no són obligatòries. Però el titular de Salut, Joan Martínez Benazet, va ser taxatiu ahir: les dades que es recullin donaran informació epidemiològica i facilitaran la presa decisions, però el fet d'estar immunitzat o no no donarà més o menys drets. L’inici de les inscripcions per fer els tests ha generat una gran expectativa entre la població, i en les primeres hores -després de problemes amb la pàgina web- ja s’han inscrit més de 20.000 persones, la qual cosa denota que no serà necessari cap acció afegida de les autoritats per aconseguir un mostreig fiable. Si el nivell d’afectació és baix -com es preveu- caldrà actuar amb molta més cautela per mantenir la corba de contagis estabilitzada i evitar els pics que poden posar en perill la correcta atenció als pacients. Probablement el pitjor ja ha passat i cada cop es coneix millor aquest enèmic invisible, però encara queden moltes incògnites importants per descobrir i amb total certesa la vida normal no tornarà a ser com abans. Possiblement la majoria no aprendrà la lliçó, que l’home no pot viure al marge de la natura, que el canvi climàtic afecta l’espècie humana. La població ha reaccionat amb sensatesa, amb ganes de col·laborar i ajudar en aquesta foto sanitària. Paral·lelament al Consell General es va viure un espectacle llastimós, a la seu parlamentària tot segueix igual, ni una emergència sanitària permet una acció conjunta. S’hi van sentir autèntics despropòsits, raonaments i qualificatius desmesurats. Precisament allò que ara no necessita el país i un exemple que els ciutadans tenen les idees molt més clares.