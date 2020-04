El criteri de prudència marca el calendari de retorn de l’activitat econòmica. Un procés en tres fases, separades per quinze dies, perquè es pugui avaluar si hi ha impacte sanitari. Les escoles no obriran abans de l’1 de juny.

Dilluns un miler de treballadors retornaran a la feina. Són els que conformen les plantilles d’establiments de jardineria, bricolatge, electrònica o electrodomèstics, i els de serveis immobiliaris. Els comerços que tinguin serveis de venda en línia també els podran activar, una petició que fa dies que formula el sector i que pretén incentivar el consum intern. Aquesta serà la primera fase d’un desconfinament progressiu que s’ha dissenyat fent prevaldre els criteris sanitaris i, per tant, obeint una prudència necessària perquè no hi hagi passos enrere en la batalla contra la pandèmia. Després d’aquesta primera fase en vindran dues més, separades per quinze dies per poder-ne avaluar els resultats i tenir capacitat de reaccio si la corba de contagis es descontrolés. A la segona fase, si la situació epidemiològica ho permet, se sumaran la construcció i activitats associades i, la tercera, ja al tomb del 20 de maig, significarà la reobertura progressiva de la resta d’activitats i serveis. Llavors ja es comptarà amb els resultats dels tests d’anticossos a tota la població i una imatge més clara de l’afectació de la pandèmia. El calendari, doncs, no té una data de finalització i més quan si una cosa s’ha après de la Covid-19 és que la precaució n’ha de ser una arma principal. També és incerta la represa del curs escolar malgrat que el cap de Govern va deixar clar que no serà abans de l’1 de juny. Per esvair dubtes en relació amb l’impacte de la no tornada presencial a les aules, va anunciar una propera compareixença de la ministra d’Educació. En tot cas, i comptant que la tornada progressiva a l’activitat laboral suposarà problemes per a la cura dels fills a un bon número de progenitors, les escoles del sistema andorrà activaran ja la setmana vinent un servei d’acollida per a l’alumnat dels tres sistemes educatius. La gestió que estan fent les autoritats del país d’aquesta pandèmia fa dies que ressona fora de les fronteres, com a exemple d’una lluita en la bona direcció. Aquesta planificació del retorn a l’activitat, tan necessari des del punt de vista estrictament econòmic, és també un exercici en què prevalen els criteris més assenyats. Intentar anar massa ràpid podria provocar un efecte pervers, en contra de la salut de les persones, i que podria fer trontollar de nou els recursos sanitaris que ara com ara han esquivat el col·lapse.