Si una cosa no toca ara és estalviar. tots els recursos han d’estar disponibles per salvar el moment dramàtic que està vivint el país tant en l’àmbit sanitari com econòmic i totes les accions possibles s’han d’activat

Actualitzada 15/04/2020 a les 06:53

Els treballadors espanyols afectats per un ERTE vinculat a la Covid-19 tenen dret a la prestació per atur (amb un fill a càrrec, oscil·la entre els 671 i els 1.254 euros) encara que no hagin cotitzat durant el temps suficient. A les empreses se’ls eximeix de pagar part de la quota a la seguretat social i gaudiran de descomptes en els lloguers, mentre que qualsevol autònom a Espanya que hagi vist interrompuda o molt reduïda la seva activitat té dret a una prestació que almenys arribarà a 950 euros. Andorra també ha hagut de fer front a mesures d’urgència davant el mateix enèmic, desconegut i que s’està emportant vides humanes, un cost, aquest sí, que és irreparable, però sortosament s’ha evitat el col·lapse dels recursos sanitaris, fet que implica que tots els malalts han pogut ser atesos. Quant al segon impacte, l’econòmic, és impossible de quantificar i les darreres previsions del Fons Monetari Internacional (FMI) van rebaixar ahir dràsticament els seus càlculs de creixement per a l’eurozona, que registraria una caiguda del 7,5% del producte interior brut (PIB) el 2020 pel coronavirus. En una situació com aquesta és impossible acontentar tothom. És més, tothom és un damnificat per la situació anòmala i la falta d’activitat econòmica. Però s’ha de reconèixer que en aquesta ocasió el Govern ha adoptat mesures valentes per esmorteir els perjudicis entre les famílies, empreses i treballadors. Tots perdran, és cert, però les accions que s’han aprovat i les que s’aprovaran demà no s’allunyen de les de la resta de països i, en alguns casos, l’executiu fa un major esforç. És el cas dels diners que l’administració aportarà en el supòsits de la suspensió temporal dels contractes laborals amb l’objectiu d’intentar salvar les empreses que, sense ingressos, no poden pagar els sous dels treballadors. L’executiu està disposat a assumir un deute que fa por, que condicionarà els números de l’administració durant molts anys, però que és necessari per intentar remuntar quan tot passi. Que ningú s’enganyi, algunes peces cauran en aquesta travessa tan difícil que dibuixa un escenari futur difícil. Com a punt final, s’ha notat a faltar més sintonia entre les forces polítiques en aquest segon paquet de mesures urgents, la que hi va haver a la primera llei. No toca ara buscar culpables i innocents. Ja hi haurà temps.