Molt lluny del final

Les bones notícies que des de fa uns dies el ministre de Salut anuncia respecte a l’afectació de la Covid-19 i l’allunyament del temut col·lapse del sistema sanitari no han de provocar un relaxament que podria ser letal si hi ha un rebrot

Actualitzada 14/04/2020 a les 07:05

Ja fa diversos dies que les dades que cada migdia comunica el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, respecte a l’afectació de la Covid-19 mostren el tan desitjat aplanament de la corba d’infectats i evidencien que, a hores d’ara, estem lluny de la temuda saturació del sistema sanitari. Ahir, per exemple, només es van reportar vuit nous casos de contagi pel coronavirus i cap mort vinculada a la malaltia. Pot ser que avui les dades vagin en la mateixa línia i que dia a dia es redueixi el nombre d’infectats i s’incrementin notablement el nombre d’altes. El que és una bona notícia, però, no ha de fer baixar la guàrdia a ningú i el Govern faria bé de seguir conscienciant la ciutadania que no s’està acabant amb la malaltia i que s’hauran de mantenir algunes de les mesures adoptades en les darreres setmanes. S’ha parlat molt de la possibilitat que els ciutadans ens relaxem i de fer-ho estaríem fent un flac favor a la ja delicada situació sanitària i econòmica que viu el país. Ja fa dies que s’està parlant de l’inici del desconfinament o si més no de la possibilitat de permetre als ciutadans sortir al carrer una hora diària per fer més lleugera l’estada a les cases quan s’està a punt de complir un mes des de l’adopció per part del Govern de les mesures d’aïllament social. Tothom ha de fer el possible perquè aquest desconfinament es faci de forma ordenada per evitar que tornin a augmentar els contagis i aparegui un segon brot. Si la crisi econòmica i social que vindrà ja serà prou dura per a l’Estat i la ciutadania, un segon brot, un nou confinament i un allargament de la paralització de l’economia seria devastador per al Principat. Totes les mesures pensades per al desconfinament s’han d’anar adoptant sense presses i tenint ben presents els consells dels experts amb què compta l’executiu. I també s’ha de tenir en compte com estan responent a la crisi sanitària els nostres veïns. Espanya sembla que vol començar el desconfinament al més aviat possible i ahir van tornar a la feina bona part dels treballadors no essencials. França, per la seva banda, va anunciar ahir que manté el confinament fins a l’11 de maig, quan iniciarà una sortida progressiva. Andorra ha de vigilar que els seus ciutadans facin de la manera més correcta el desconfinament i ha de ser pro activa per evitar que un segon brot, que seria letal, vingui de fora.