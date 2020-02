Sense concreció

El Govern tripartit està a punt de complir un any al capdavant del país i portes enfora hi ha una sensació de poca feina realitzada. Les compareixences poc concretes dels ministres al Consell tampoc ajuden a canviar aquesta sensació

El Govern tripartit que encapçala Xavier Espot complirà d’aquí a poques setmanes el primer any de legislatura i ho farà amb aparentment poca feina realitzada i amb molt poca concreció del que vol fer en el futur. En són un exemple les compareixences al Consell General que han fet i faran els diferents ministres davant les comissions parlamentàries corresponents a les seves carteres. Ahir va ser el torn de la ministra de Turisme, Verònica Canals, que davant la comissió legislativa d’Economia va comparèixer voluntàriament amb l’objectiu de presentar les línies estratègiques de turisme 2019-2023 i el Pla de màrqueting i comercial d’Andorra Turisme 2020. Del que va explicar ahir la titular de la cartera de Turisme, de poc o de res se’n pot treure l’aigua clara. Va parlar de l’edifici multifuncional, de la implantació d’una taxa turística que hauria de revertir en el sector i del festival de música que estava previst posar en marxa la propera primavera. Va parlar, sí, però sense cap concreció. Hi destaca, sobretot per la manca d’una planificació concreta, la construcció de l’edifici multifuncional. Cal recordar que en el darrer dia de campanya electoral per a les comunals el cap de l’executiu, Xavier Espot, i la que era candidata a la reelecció i actual cònsol d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, van comparèixer conjuntament davant dels periodistes per explicar que hi havia un acord tancat de resultes del qual el comú cediria un terreny perquè el Govern construís la infraestructura. Un projecte que en la legislatura passada i en la present es considera estratègic per atraure turistes durant tot l’any i que actualment, segons la ministra, encara es troba a l’inici de tot. Canals va dir ahir que abans de pensar en la infraestructura i en la seva ubicació, primer han de definir el concepte i l’oferta que s’hi vol oferir. De la implantació d’una taxa turística, una mesura habitual en aquelles grans destinacions que han de suportar un volum molt gran de visitants com és el cas d’Andorra, poc en va explicar més enllà de la voluntat d’incorporar-la. Canals també va dir que es troba en fase de definició. Per últim, del festival de música que el Govern va assegurar a final d’any que seria una realitat a la primavera tampoc se sap si s’acabarà realitzant o no enguany. De les paraules de la ministra, tot indica que serà difícil la celebració del festival enguany.