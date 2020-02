Gran Victòria

En uns dies en què els mitjans ens hem fet ressò dels problemes d’alguns joves conflictius, el triomf de Vicky Jiménez Kasintseva a Austràlia és un exemple per als adolescents que amb treball i bona actitud poden arribar els èxits

Actualitzada 06/02/2020 a les 06:29

Tot i que ja han passat cinc dies de la brillant victòria de la tennista andor­rana de 14 anys Vicky Jiménez Kasintseva a l’Open d’Austràlia en la categoria júnior, el triomf de l’andorrana segueix present en el dia a dia de l’actualitat esportiva i social del Principat. Ahir va ser el cap de Govern, Xavier Espot, qui va rebre amb tots els honors l’esportista, que avui, en l’entrevista que publica el Diari, reconeix encara sentir-se sorpresa del títol del Grand Slam aconseguit a Melbourne, curiosament la capital de l’estat australià de Victòria. Un cop s’apaguin els llums del triomf de dissabte, Jiménez Kasintseva tornarà a la rutina habitual que l’ha portat a ser una de les millors tennistes de la seva generació i que, si tot va bé, la pot dur a ser la millor esportista, tant masculina com feme­nina, que ha tingut mai Andorra. En unes setmanes en què s’ha parlat molt, i amb raó, dels problemes de conducta que tenen alguns adolescents del país i que va arribar al punt àlgid fa uns dies amb el desmantellament d’un narcopís on alguns joves anaven a consumir estupefaents, la gran actuació de la tennista ha de ser un exemple per a tots. Un exemple en diversos sentits. El primer és que la gran majoria dels joves no són conflictius, més enllà dels problemes que comporta l’adolescència, i els que sí ho són, són una minoria amb la qual les escoles i el Govern han d’actuar per intentar reconduir la situació. El segon és que amb molt de treball i dedicació es poden aconseguir fites com les de la jove tennista andorrana. És evident que no tothom té les qualitats tennístiques de Jiménez Kasintseva i que és una minoria la que està cridada a ser un esportista d’elit. Però és clar que en tots els àmbits de la vida és l’esforç, unit amb les oportunitats per poder desenvolupar el talent personal, el que fa que s’aconsegueixin grans fites. D’altra banda, ara que Jiménez Kasintseva ha passat gairebé de l’anonimat a ser una petita estrella a Andorra, també és el moment de tenir els peus a terra. No sembla que la jugadora ni els seus pares hagin de ser un problema per a la trajectòria esportiva de la tennista si és té en compte com ho han fet fins ara. Les dificultats poden venir d’un entorn que vulgui exigir massa a una adolescent que encara està començant en el que ara mateix vol que sigui el seu ofici. La jugadora necessita tranquil·litat per continuar evolucionant en l’esport i en la vida.