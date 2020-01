Penals a la Seu

Que els jutjats de la Seu d’Urgell puguin expedir els antecedents penals per poder treballar a Andorra és una petició tan raonable que només cap pensar en una resposta afirmativa per part de la subdelegació del govern espanyol

28/01/2020

Col·laborar en el mercat laboral és un dels grans avantatges que tenen Andorra i la comarca de l’Alt Urgell, bàsicament la Seu. A Andorra li interessa nodrir-se de mà d’obra de la comarca veïna perquè suposa evitar l’escull que representa per al nouvingut trobar un habitatge a un preu raonable, tenint a més en compte que una gran part dels ingressos de les famílies es destinen a l’habitatge i tenint també en compte que els salaris no són elevats i que després de la darrera actualització que s’ha fet a Espanya, el salari mínim d’Andorra està per sota del dels països veïns. Per als veïns de las Seu tenir Andorra a tocar és també beneficiós perquè els apropa un mercat laboral molt més ampli que el que tenen a la capital alturgellenca i amb un desplaçament que no s’ha de considerar excessiu. Actualment hi ha 1.600 treballadors transfronterers, una xifra important i que probablement augmentarà per la tendència de famílies que opten per traslladar-se a la Seu a la recerca de lloguers més econòmics i millorar d’aquesta manera la seva qualitat de vida i disposar de més recursos per a altres despeses a banda de l’habitatge. Andorra té un punt molt clar, com és que tots els treballadors han d’estar regularitzats i amb la documentació en regla. El mercat negre és inexistent i aquest és un aspecte d’orgull que va en benefici de tot el país i la seva població. Un dels requisits indispensable són els antecedents penals, un document que només es pot aconseguir de manera personal a Barcelona o a Lleida i sempre patint unes cues molt llargues que fan perdre la paciència. L’altra opció és fer la demana per correu, que suposa una espera massa llarga, o bé recórrer a una gestoria amb un cost major. L’ajuntament de la Seu ha fet arribar a la delegació del govern a Lleida que des dels jutjats urgellencs es puguin expedir els antecedents penals. És una petició raonable i carregada de lògica, atesa la particularitat de la ciutat i que es tracta de facilitar als ciutadans poder treballar a Andorra i de suprimir la burocràcia innecessària. És d’esperar que els responsables de donar una resposta tinguin en compte els avantatges que suposarà aquesta demanda i que no tinguin problemes per descentralitzar un afer tan simple com és expedir uns antecedents penals que han de servir simplement per obtenir un lloc de treball.