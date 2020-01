Conduir per Barcelona

Barcelona aplica, des de l’1 de gener, restriccions als vehicles més contaminants que vulguin accedir a la capital catalana. El Principat està negociant perquè els andorrans puguin inscriure’s al registre de baixes emissions de forma àgil i ràpida.

Des de l’1 de gener, Barcelona aplica restriccions als vehicles més contaminants per accedir al que s’ha anomenat zona de baixes emissions. La mesura no és una innovació de la capital catalana, les grans ciutats europees estan aplicant plans per minimitzar l’impacte que provoquen les emissions dels vehicles sobre l’aire que respiren els ciutadans. La restricció afecta també els vehicles amb matrícula estrangera i, per tant, els andorrans. De fet, la norma ja té en compte que a la ciutat també poden accedir vehicles amb matrícula estrangera i el tràmit que han de seguir si és que volen circular-hi sense el risc de ser multats, però el cert és que els cotxes andorrans i els seus conductors tenen una idiosincràsia particular que s’havia de preveure. Bona part dels ciutadans del país es desplacen a la capital catalana amb freqüència, fet que fa imprescindible trobar una solució per fer el tràmit de forma fàcil i àgil. En un inici es va provar de fer el registre amb la carta groga (el document en què consten les dades tècniques dels vehicles matriculats al país), que hauria de permetre acreditar si el cotxe és apte o no per entrar a la ciutat catalana. Des de Barcelona, però, no van veure amb bons ulls aquesta opció perquè afirmaven que faltava informació. Finalment, el ministre Jordi Gallardo va anunciar que serà la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) la que centralitzarà aquest tràmit i s’encarregarà d’acreditar les dades referents a les emissions de cada vehicle i si compleixen o no els límits imposats. Ara, però, l’executiu s’està trobant amb altres traves per fer possible el registre. Les negociacions estan a hores d’ara encallades a causa de les dificultats en el format de les dades que cal enviar per tal que s’adeqüi al sistema que utilitza a l’ajuntament català. Tot plegat està alentint les negociacions entre Andorra i Barcelona. S’ha de recordar que la zona de baixes emissions és operativa des de l’1 de gener però que hi ha un període d’adaptació i les sancions s’imposaran a partir de l’abril. Per tant, s’ha de trobar una solució ben aviat per tal que els vehicles andorrans que ho necessitin puguin registrar-se, perquè malgrat les dificultats tècniques que hi puguin haver, es tracta d’un nou paradigma sobre el qual hi ha ben poc a discutir. És una evidència que la contaminació dels vehicles és un problema, especialment a les grans ciutats.

