Actualitzada 16/11/2019 a les 06:47

Les línies de transport regular es van redissenyar a començament de setembre i el Govern encara segueix implementant canvis amb l’objectiu de millorar el servei que es dona als usuaris. Ara li ha tocat el torn al Bus Exprés amb una sèrie de canvis que des del departament de Transports es considera que podran facilitar-ne l’ús. El principal és l’inici d’una prova pilot, que es durà a terme fins al 31 de desembre, que allargarà l’horari d’aquesta línia fins a les deu de la nit en els dos sentits de la circulació amb l’objectiu de saber si hi ha demanda per aquest servei. Per millorar l’eficiència de la línia s’han anul·lat les parades Terra Vella en direcció Sant Julià de Lòria i Pont de Tobira en ambdós sentits per tal que els autobusos no hagin de fer el gir a la rotonda. També s’ha creat una parada anomenada Rotonda Escaler en direcció a Sant Julià i els vehicles pararan en els dos sentits de la marxa davant de l’estació nacional d’autobusos. Aquests canvis s’afegeixen als que ja es van fer a final de setembre a diverses línies, entre les quals la del Pas de la Casa. El fet que el Govern hagi fet canvis i en segueixi fent a les línies adjudicades poc mesos després de la posada en marxa no s’ha de veure de forma negativa si el que es vol és rectificar el que no ha funcionat fins ara. No és de rebut que els usuaris de l’autobús s’hagin d’esperar molt més del compte perquè passin els vehicles o que les línies no arribin a tots els punts de la població. Amb les modificacions que s’estan realitzant s’està intentant facilitar la utilització del transport públic perquè sigui una alternativa real a l’ús del vehicle privat. Un servei de transport públic amb mancances en les freqüències, amb horaris que el facin inútil per als treballadors i que no tingui les parades adequades és un servei abocat al fracàs i que en el cas d’Andorra no permetrà posar solució a un dels seus problemes endèmics com és el del trànsit. Una situació que afecta tant la mobilitat de les persones com la contaminació ambiental i sonora. Sembla que l’actual executiu, de la mà del ministeri de Presidència, Economia i Empresa del qual depèn el departament de Transports, sí que s’està prenent seriosament la promoció del transport públic. I perquè funcioni i sigui una alternativa al privat s’ha de donar un servei de qualitat a un preu que sigui raonable per a les butxaques del ciutadà.