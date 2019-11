Pont i col·lapse viari

Plena ocupació a les parròquies centrals, 90% a les altes, eixos comercials plens de turistes i col·lapse viari per sortir del Principat. Aquesta és la radiografia del pont de Tots Sants, el darrer abans de l’inici de la temporada d’esquí

Les bones sensacions que tenien els hotelers davant del pont de Tots Sants –un dels pocs que ha caigut relativament bé en el calendari enguany– s’han convertit en realitat i el país ha rebut aquests tres dies una gran quantitat de turistes i excursionistes de les dues bandes de les fronteres. A les parròquies centrals els hotels han fet ple i a les altes la mitjana d’ocupació ha estat del 90%. El Pas de la Casa s’ha omplert de compradors procedents de França amb tota probabilitat atrets pel diferencial de preus del tabac que el passat 1 de novembre es va incrementar 50 cèntims en el país veí del nord. En donen fe les cues de vehicles per entrar i sortir del Pas que s’han registrat els tres dies de pont. Fer una passejada per un eix comercial a vessar o intentar trobar una taula per dinar o sopar a les parròquies centrals són un altre exemple que aquest pont ha portat molts visitants a Andorra que han fet despesa al Principat. La Unió Hotelera i Autèntics Hotels tenien marcada en vermell en el calendari aquesta data com una de les últimes amb les quals poder fer negoci a l’espera de l’inici de la temporada d’esquí. Tenien la por al cos perquè la complicada situació política a Catalunya derivés en nous talls de carretera, però més enllà del simbòlic de dijous passat a la Seu d’Urgell, les protestes dels darrers dies no han afectat la mobilitat a les carreteres catalanes i de retruc a l’accés al Principat. Tot i que, com passa habitualment en caps de setmana o ponts de gran afluència, la tornada dels turistes va col·lapsar la xarxa viària del Principat. Ahir hi va haver set quilòmetres de retencions durant diverses hores en sentit sud des de l’Estadi Comunal fins a Sant Julià de Lòria. Creuar la població va tornar a ser un suplici per als conductors. Un fet que torna, com passa a sempre en aquesta situació, a fer pensar en la necessitat de completar la desviació de Sant Julià de Lòria. Creuar la frontera hispanoandorrana en sentit sud també va ser complicat en el dia d’ahir, així com fer-ho al Pas de la Casa en sentit França. Els beneficis econòmics que comporta l’arribada massiva de turistes al Principat continuen provocant el col·lapse a la xarxa viària i l’àrea de Mobilitat hauria de seguir treballant per pensar mesures que ajudin a pal·liar aquesta situació. Igualment cal seguir parlant amb Espanya per facilitar el pas de vehicles per la frontera.