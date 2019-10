Aeroport i política

La nova data per al funcionament del sistema GPS a l’aeroport de la Seu d’Urgell és la de l’abril del 2020. La Generalitat dubta dels terminis, atesos els antecedents, i expressa malestar per no haver estat convidada a l'última reunió.

Aquesta setmana, en una reunió amb tècnics espanyols i andorrans, i en presència de l’ambaixador espanyol al Principat, Àngel Ros, s’evidenciaven els bons resultats obtinguts en els vols de prova que es van realitzar a l’aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell el passat mes de setembre i el manteniment de l’abril del 2020 com a data per a posada en funcionament del sistema GPS. Un calendari sobre el qual ara la Generalitat de Catalunya, titular de la instal·lació, posa dubtes atesos els antecedents. És innegable que tal com assenyala el secretari d’Infraestructures i Mobilitat del govern català, Isidre Gavín, els terminis no s’han complert des de bon principi. Un cop es van posar tots els processos en marxa per aconseguir l’autorització d’operar amb vols instrumentals, les parts van mostrar el convenciment que la instal·lació seria operativa el maig passat. No va succeir i després va arribar la visita del ministre José Luis Ábalos a la Seu d’Urgell i el terrabastall provocat per les seves declaracions que, semblava, posaven dubtes sobre que fos possible obtenir aquest permís. Unes declaracions que després es van matissar, deixant clara la voluntat de Madrid de treballar per aconseguir el GPS, fent aquells exàmens previs extra que aconsellaven experts en seguretat aèria. I així ha continuat el procediment. L’aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell ha de superar els obstacles inherents a la seva localització o l’orografia però també els recels que planen a conseqüència de la situació política entre Espanya i Catalunya, que afecta com constaten les declaracions de Gavín en relació el suposat oportunisme de l’ambaixador espanyol i el malestar expressat amb el fet que no se’ls hauria convidat a la reunió d’aquesta setmana malgrat que la instal·lació aèria la gestioni Aeroports de Catalunya. La tensió evident que existeix entre ambdues administracions no s’hauria de traslladar a una qüestió com aquesta, de molta rellevància per al territori i el seu desenvolupament, i en què hi ha un tercer implicat, Andorra, que també contribueix al seu sosteniment i aposta per la instal·lació aeroportuària. Les possibilitats de l’aeroport passen, i així ho han manifestat companyies interessades, perquè disposi de la tecnologia que permeti operar en condicions adverses. Poder disposar de la mateixa ha de ser l’únic objectiu.