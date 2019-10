El govern ha de comunicar la feina que realitza com a membre dels Organismes Internacionals i explicar a la ciutadania quins són els resultats i els beneficis per al país de la participació en aquestes institucions i de la tasca multilateral

Actualitzada 21/10/2019 a les 06:41

La petitesa de l’estat andorrà, tant en dimensions com en habitants, no ha de ser un fre perquè la presència del Principat en els fòrums internacionals sigui menor a la d’altres països. Andorra va ingressar com a membre de ple dret a les Nacions Unides el 23 de juliol del 1993 i des d’aquell any ha anat incrementant la presència en els organismes internacionals. Però només ser-hi per ser-hi no ha de ser l’objectiu final d’aquesta participació en els organismes internacionals. Sempre dins de les possibilitats d’un microestat, la participació hauria de ser la més activa possible i més tenint en compte que el vot d’Andorra en aquests organismes internacionals té el mateix valor que el de qualsevol altre estat, tot i que sigui més gran en dimensió i habitants. Un dels ministeris que més seriosament s’han pres el que es coneix com a multilateralitat en les relacions internacionals, és a dir, les aliances de múltiples països que persegueixen un objectiu comú, és el de Medi Ambient. L’oficina de l’Energia i el Canvi Climàtic i el departament d’Agricultura participen activament en les accions que dins del marc de les Nacions Unides s’organitzen per lluitar contra l’escalfament global i el canvi climàtic i les seves conseqüències. Més enllà de participar en les reunions, consideren que la seva activitat repercuteix en el dia a dia del ciutadà i que totes aquestes accions serveixen per donar a conèixer a la resta d’estats què és Andorra i quines són les seves particularitats. L’esforç que es fa des de l’executiu per estar present de manera activa en fòrums internacionals pot quedar en no res si no se’n fa una bona comunicació a la ciutadania. És important per aquesta tasca i els seus resultats que els ciutadans no pensin que es va a Nova York, per posar un exemple, a fer turisme i que sàpiguen que de la participació en aquests organismes se’n treu un benefici per a l’estat. I més quan d’aquí a pocs mesos Andorra rebrà els caps d’Estat i de Govern dels països Iberoamericans a la cimera que se celebrarà a final del 2020. Un esdeveniment que tindrà un cost elevat per al país i que posarà en tensió la seguretat del Principat, ja que Andorra mai ha acollit una trobada d’aquestes característiques. L’executiu haurà de fer una feina pedagògica envers la ciutadania perquè entengui que la cimera és molt important per al futur del Principat.

#1 la tieta

(21/10/19 08:05)