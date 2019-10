Lluita contra el càncer

El programa de detecció precoç del càncer de mama, que en la darrera ronda de cribratge ha descobert 18 tumors i ha tingut una resposta del 51,46% de les dones interpel·lades, es troba totalment consolidat després d’una dècada de vida

Actualitzada 20/10/2019 a les 06:48

El Dia Internacional contra el Càncer de Mama es va commemorar ahir a Andorra amb un seguit d’activitats que van posar en primera plana una malaltia que és considerada un dels principals problemes de salut pública del Principat i dels països de l’entorn, ja que el de pit és un dels tumors que es diagnostiquen amb més freqüència a Andorra. L’any passat, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) va diagnosticar 37 càncers de mama. L’última ronda de cribratge, que es realitza a dones d’entre 50 i 69 anys i que abraça el període comprès entre l’1 de gener del 2018 i el 30 de setembre d’enguany, ha permès detectar de manera prematura 18 nous càncers de pit. El programa iniciat l’any 2008, que busca diagnosticar al més aviat possible aquest tipus de càncer per permetre avançar els tractaments i reduir d’aquesta manera la mortalitat associada a aquesta malaltia, està plenament consolidat a Andorra. En la darrera ronda de cribratge, es van enviar 9.637 cartes a dones que estaven dins del període d’edats marcat i es van realitzar 4.959 mamografies. Una mica més de la meitat de les dones interpel·lades, el 51,46%, van respondre a la crida del ministeri de Salut i es van realitzar les proves per descartar o diagnosticar el càncer de mama. En la primera ronda de cribratge, iniciada fa 10 anys, només el 19,74% de les dones que van rebre la carta van participar en el programa. És evident que el programa ha estat tot un èxit, però encara queda un llarg camí per córrer per aconseguir que la totalitat de les dones d’una edat compresa entre els 50 i els 69 anys es realitzin les mamografies. Cal conscienciar més la ciutadania i fer arribar al sector de la població al qual va dirigit el programa de cribratge de càncer de mama la importància de ser visitada per un metge cada cop que s’obri una ronda de cribratge, ja que la detecció precoç de la malaltia és la millor manera per disminuir la mortalitat. El ministeri, conscient que no són les dones les úniques afectades pels tumors, té previst posar en marxa un programa similar dirigit als homes. En aquest cas, el que es busca és la detecció precoç del càncer de còlon que, com passa amb el de pit en el cas de les dones, és el que té més afectació entre els homes. Tota iniciativa pública que ajudi a lluitar contra una malaltia com el càncer és benvinguda.